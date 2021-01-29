За безнадзорных животных во Владимирской области теперь отвечает «белый дом»

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Январское заседание Законодательного собрания прошло достаточно спокойно по сравнению с рядом предыдущих. Ни провокационных выступлений губернатора Владимира Сипягина, ни конфронтации фракций. Однако один вопрос все-таки вызвал жаркие споры. И касался он передачи полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный.

Маловато платят?

Отчитывался по закону заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков. Он заявил, что на данный момент в области нет системной работы с уличными животными. И все муниципалитеты поголовно испытывают трудности с отловом бродячих собак или кошек. Причин тому несколько. Например, департамент ветеринарии устанавливает слишком низкие расценки на отлов животных.

- У всех наших соседей они выше, - сказал Дмитрий Рожков. – Я даже не беру Москву и Нижний Новгород. Речь обо всех соседних регионах.

Кроме этого, по словам депутата, ни в одном городе 33 региона нет приютов для животных, соответствующих федеральному законодательству. Дмитрий Рожков заявил, что до 2015 года область и так уже занималась контролем за безнадзорными животными. И лишь после этого полномочия передали муниципалитетам. После чего департамент ветеринарии «устранился от этой работы».

Впрочем, надо признать, что выступление Дмитрия Рожкова было достаточно обтекаемым. В итоге, у ряда депутатов возникли вопросы, с чего вдруг перевод полномочий с муниципального уровня на областной поможет решить проблему.

- Я вообще выступаю против данного закона, так как он, во-первых, противоречит федеральному законодательству, - сказал депутат Вячеслав Александров. – А во-вторых, создает опасный прецедент. Когда муниципалитеты могут запросто отказываться от тех обязательств и государственных полномочий, которые им не нравятся.

«В регионе нет системной работы с животными»

В какой-то момент ради пояснения позиции муниципальных властей, которые, собственно говоря, и выступали инициатором данного закона, к онлайн-трансляции заседания подключили главу округа Муром Евгения Рычкова. Тот выступает руководителем Ассоциации муниципальных образований Владимирской области, поэтому представлял точку зрения 21 муниципалитета.

- В области должна быть системная работа с безнадзорными животными, - заявил он. – Вот только у нас все свалили на муниципалитеты. При этом не дали никаких четких инструкций, как нам выполнять свою работу. И так происходит уже не один год. Так что законопроект просто заставит департамент ветеринарии, наконец-то, заняться этим. Прописать, кто за что отвечает. И кому и сколько за это положено. Вот тут говорят о создании прецедента. Да не будет других похожих случаев. Муниципалитеты сейчас исполняют десятки государственных полномочий. И никто из нас не спорит по другим нашим обязанностям. Потому что там все отлажено, все понятно и прозрачно. Если бы трудности с исполнением государственных полномочий были бы в пяти муниципальных образованиях из 21, то можно было разбирать эффективность работы властей в этих территориях. Но такое происходит повсеместно, а это говорит о системных проблемах.

В итоге, закон был принят. Теперь за всеми бродячими животными в регионе отвечает департамент ветеринарии. Кстати, последнее время активно дискутировался вопрос о создании областного центра приема безнадзорных животных. Теперь его создание по идее должно ускориться, посмотрим, когда и где он появится. И появится ли вообще.