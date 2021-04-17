Лишь 46% транспортного налога в 33 регионе тратится на ремонт дорог

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 апреля заместитель губернатора Роман Годунин провел пресс-конференцию. И большая часть вопросов на ней была посвящена дорогам и транспорту. Как сказал сам вице-губернатор, рассказывая о национальных проектах, самым болезненным и проблемным для них является нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Строим трассу М-12, разрушаем остальные дороги

- Дело в том, что по нему к концу этого года мы должны привести в нормативное состояние 85 процентов дорог местного значения и 50 процентов дорог регионального значения, - сказал чиновник. – На эти цели региону выделено 1 миллиард 963 миллиона рублей. И еще дополнительно 300 миллионов выделено дополнительно из дорожного фонда. При этом после того, как мы получили от Москвы 900 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда, мы смогли вернуть обратно в дорожный фонд региона еще 700 миллионов, взятых оттуда, чтобы не тормозить грандиозное строительство.

При этом после начала строительства трассы М-12 во Владимирской области жители многих соседних деревень и городов начали жаловаться на то, что тяжелая строительная техника раздалбывает и без того не самые сногсшибательные дороги.

По словам Романа Годунина, они в курсе ситуации, и уже общались на эту тему с «Росавтодором».

- По состоянию дорог мы находимся в постоянном контракте с «Автодором» и подрядчиками, - заявил он. - Все дороги у нас оцифрованы. Составлена карта дорог, по которым спецтехника осуществляет перемещение. Решено, что дороги, которые подвергаются разрушениям, представители подрядчика и Росавтодор на время стройки будут содержать за свой счет. По завершении строительства, а это 2023-2024 годы, в Правительстве РФ нас заверили, что восстановление будет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Понимаем, что что-то можно пропустить, так что жители могут пока жаловаться на горячую линию «Владупрдора» по телефону - 8(4922)32-36-75.

«Работу муниципальных дорожных фондов стоит проверить»

При этом Роман Годунин упрекнул в ходе разговора о ремонте дорог муниципалитеты, которые «жаловались, что им не хватает средств».

- В свое время мы в качестве поддержки муниципалитетов мы передали транспортный налог на местный уровень, - сказал он. – Планировалось, что собранные средства пойдут как раз на ремонт дорог в муниципалитетах. Однако в итоге, далеко не все муниципалитеты полностью тратят все средства транспортного налога на дорожный ремонт. Из 473 миллионов рублей транспортного налога, поступивших в местные бюджеты, 253 миллиона пошли на другие цели, а не на ремонт дорожного покрытия. А потом мы говорим, что у нас нет денег.

По данным «белого дома» полностью освоили транспортный налог лишь три муниципалитета – Кольчугинский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. У всех остальных есть проблемы.

- Также в прошлом году муниципалитетам были выделены 917 миллионов рублей из областного дорожного фонда, - рассказал Роман Годунин. – Их надо было зафрахтовать до 1 апреля, чтобы начать уже процедуру конкурсов по поиску подрядчиков на выполнение ремонтных работ. Однако около 400 миллионов до сих пор зафрахтовано. К слову, у города Владимира вообще ни рубля не зафрахтовано. Но тут надо оговориться, что с ними соглашение о субсидии было подписано позднее. Так что у них были вполне объективные причины для задержки. Но вообще работу муниципальных дорожных фондов вполне стоит проверить. Например, представителями Счетной палаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Романа Годунина попросили высказаться по теме транспортного коллапса во Владимире, который имел место в начале этого года, а его последствия ощущаются до сих пор.

- Ну, наверное, стоило изначально все-таки не лезть туда, где все хорошо работало. Но теперь уже надо признать, что в мэрии сумели справиться с этой проблемой с минимумом потерь. Да и то, что переход проходил постепенно, это тоже хорошо. Однако я бы отметил, что в конце 2020 года, когда определялся тариф на проезд в общественном транспорте, в администрации города Владимира заявили, что существующий тариф обоснован и менять ничего не нужно. Так что теперь вопросы поддержки перевозчиков лучше спрашивать с них.

КСТАТИ

Рпенский проезд будут делать поэтапно. И до конца этого года в областной администрации хотят сдать «под ключ» участок Рпенского проезда от Точмаша до здания областного Пенсионного фонда (рядом с бассейном на улице Мира). А вот мосты через Рпень и другие участки планируется сделать уже после этого года.