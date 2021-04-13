Владимир признали городом с неблагоприятной средой для жизни

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В апреле традиционно Минстрой оценил индекс качества городской среды крупных и не очень городов России. Ожидаемо, наша областная столица оказалась далеко не самым комфортным городом для жизни. Владимир с населением 356 тысяч жителей набрал 180 баллов из 360 возможных, став городом с неблагоприятной городской средой. Ему не хватило буквально одного балла до перехода в новый статус – города с благоприятной средой обитания.

При этом оценивали долю аварийных домов, разнообразие жилой застройки, разнообразие услуг в жилой зоне, загруженность дорог, оснащенность улиц ливневками, уровень доступности городской среды для маломобильных граждан, доля погибших в авариях, доступность спортивной инфраструктуры и остановок общественного транспорта, доля озелененных территорий, уровень озеленения, разнообразие культурного досуга, а также сколько людей без проблем могут добраться до городских садов, парков и прочих зеленых оазисов.

Больше всего баллов – 39 из 60 возможных – Владимир получил за все, что связано с жильем и прилегающими пространствами. Поменьше – по 33 балла – набрали статьи «общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» и «социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства». В 32 балла оценили общегородское пространство, в 25 - улично-дорожную сеть. А меньше всего баллов (всего 18) набрало озеленение пространства: не секрет, что во Владимире мало зелени, на человека приходится примерно в два раза меньше зеленых насаждений, чем положено по нормативам.

К слову, в статусе условно-комфортного города областная столица пребывает последние несколько лет – с 2018 года. Так в 2019 Владимир получил чуть меньше баллов за жилье и социально-досуговую инфраструктуру – 38 и 31 соответственно. Зато чуть больше – 35 и 33 – за общественно-деловую инфраструктуру и общегородское пространство, а озеленение и улицы с дорогами оценили также невысоко. В 2018 году ситуация тоже принципиально не менялась: по 33 балла – жилье, общественно деловая инфраструктура и общегородское пространство, 37 баллов - социально-досуговая инфраструктура, 23 балла – улично-дорожная сеть. А вот с озеленением ситуация обстояла лучше – его оценили в 21 балл.

Кстати, у многих городов Владимирской области индекс качества городской среды выше, чем у Владимира. Например, Вязники набрали 184 балла, Кольчугино - 196 баллов, Александров – 202, Суздаль – 204, Гороховец – 205. И в целом за последний год во Владимирской области на 4 процента выросло городов с благоприятной средой. Увы, Владимир вновь не вошел в их число.

А КАК У НИХ

Если верить данным Минстроя, почти во всех столицах соседних регионов жить комфортнее, чем во Владимире. Из соседей столько Иваново набрал тоже 180 баллов, остальные опередили Владимир: Рязань набрала 189 баллов, Кострома - 198, Нижний Новгород - 201 балл, Ярославль – 212.