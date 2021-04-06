В Добросельском парке построят скейт-парк и памп-трек

Фото администрации города Владимира.

В областном центре продолжат преображать парк «Добросельский». Сейчас там появился детский городок, физкультурно-оздоровительный центр открытого типа и отрезок велосипедной дорожки вдоль улицы Юбилейной.

«Парк раздора»

Мнение о втором этапе реконструкции парка решили спросить у жителей областного центра. И хотя голосование стартует только 26 апреля, мэрия уже выложила на обсуждение в социальные сети два варианта благоустройства.

Первый вариант предполагает большую, красиво оформленную сцену с большим количеством посадочных мест, бетонный скейт-парк, индивидуальный проект зоны торговых ларьков и киосков.

Второй вариант выглядит явно скромнее и непонятно, чем он может привлечь горожан. Если только сэкономленными бюджетными средствами. Здесь предлагают построить простую, без изысков сцену с меньшим числом посадочных мест, небольшой фанерный скейт-парк (похожий есть в Центральном парке) и типовую зону с ларьками и киосками.

Под проектами благоустройства уже развернулась дискуссия. Первый вариант понравился 81 проценту пользователей, за второй вариант проголосовало 18 процентов горожан.

Проект №1.

- Нужен бетонный скейт-парк, и никакого другого, деревянный есть, и его надо каждую неделю ремонтировать, надо идти в ногу со временем, а мы отстаем в этом плане на десятилетия, - пишет владимирец Михаил Соболев.

- Жуть какая, а не парк. Бетонные скобки, а не техно-арт. Жаль, если выберут первый проект, - не соглашается горожанка Маруся Клоте.

Другие вообще не понимают смысла в голосовании таких полярных вариантов:

- Первый вариант - все будет лучше, второй вариант - все хуже, чем в первом варианте. Даже странно, что за второй вариант будут отданы голоса, если даже нет намека на его преимущества (например, экономия средств бюджета, которая поможет реализовать дополнительно проекты по благоустройству других территорий, с конкретными предложениями возможных), - пишет владимирец Дмитрий Срослов.

7 миллионов на велосипедную трассу

А вот обсуждать велосипедную трассу с препятствиями — памп-трек, по всей видимости, не планируют. Она появляется в обоих вариантах постфактум. На портале госзакупок появился контракт на выполнение работ стоимостью семь миллионов рублей.

Памп-трек займет 950 квадратных метров и будет состоять из 29 элементов — контруклонов и волн. Сделана трасса будет из асфальтобетонной смеси, которая будет уложена в два слоя. Новая площадка должна появиться к 1 августа.

Проект №2.

Работы по второму и третьему этапу, которые запланированы на текущий и на следующий годы, должны завершить формирование пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В их рамках должны построить не только памп-треки и скейт-площадку, но и амфитеатр, дополнительные детские площадки и площадку под аттракционы и фуд-корт.

КОНКРЕТНО

Официальное голосование по выбору проекта благоустройства парка пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой платформе - 33.gorodsreda.ru