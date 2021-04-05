Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 апреля 2021 года: в регионе за 24 часа заболели 69 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже больше полумесяца коронавирус во Владимирской области не сдает позиции и замер на отметке в почти 70 случаев. Почему почти 70? Дело в том, что за последние двадцать дней чаще всего в регионе фиксировалось 69 случаев в сутки. Такое же число заболевших зафиксировали в Роспотребнадзоре.

Именно столько случаев Covid-19 на 10 часов утра 5 апреля 2021 года было лабораторно подтверждено. И вот как распределились случаи по районам области:

- 16 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 7 сл. в Муромском,

- по 6 сл. в Александровском и Суздальском районах,

- по 5 сл. в Ковровском и Киржачском районах,

- по 4 сл. в Кольчугинском и Петушинском районах,

- по 2 сл. в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском районе, а также в Радужном.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 327 случаев заболевания (6937 сл. в г. Владимире, 3740 сл. в Гусь-Хрустальном, 3361 сл. о. Муром, 2165 сл. в Ковровском, 1882 сл. в Александровском, 1746 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1278 сл. в Кольчугинском, 1131 сл. в Суздальском, 982 сл. в Собинском, 852 сл. в Киржачском, 832 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 671 сл. в Камешковском, 658 сл. в Селивановском, 462 сл. в Судогодском, 381 сл. в г. Радужном).

Еще стоит отметить, что за последнее время выросли показатели заболеваемости в Суздальском районе. Во всяком случае, шесть заболевших за сутки не характерны для древнего города. За все время пандемии показатель суточной заболеваемости был ниже.

Зато в Петушинском районе, где в свое время коронавирусная эпидемия и началась, наоборот, почти свел на нет Covid-19 – всего четыре случая за сутки. Остальные районы показывают стандартные для себя цифры.