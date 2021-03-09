Писательница Татьяна Полякова: 95 детективов за 23 года творчества

Татьяна Полякова предпочитала писать гелевой ручкой в обычных тетрадках. Фото: "КП" Архив

Известная писательница Татьяна Полякова, скончавшаяся после тяжелой болезни 8 марта на 62 году жизни, запомнилась читателям такими произведениями, как «Тонкая штучка», «Сестрички не промах», «Все в шоколаде», «Охотницы за привидениями», «Эксклюзивный мачо», «Деньги для киллера», «Леди Феникс» и многими другими. Свой первый детектив «Ставка на слабость» она написала «на спор» в 1996 году, а на сегодняшний день на ее «книжкой полке» находятся более сотни произведений в жанре авантюрного детектива. В год писательница создавала несколько книг, причем писала по старинке – в тетрадках гелевой ручкой, а уже потом ее подруга и менеджер набирала рукопись на компьютере. Татьяна Полякова работала на стыке разных жанров, признаваясь, что определение «авантюрный детектив», «развязало ей руки» и позволило писать о чем угодно, даже создавая детектив в стиле фентези. По официальным данным издательства «Эксмо», в год у писательницы выходило по три-четыре книги, а общая сумма их тиражей составила более 42 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 году заняла почетное пятое место.

По детективам Татьяны Поляковой сняты ставшие популярными телефильмы «Тонкая штучка», «Черта с два», а также сериалы «Тень стрекозы», «Как бы не так», «Строптивая мишень», «Алмазы на десерт», «Выйти замуж любой ценой», «Мавр сделал свое дело», «Барышня и хулиган». Сама писательница говорила, что жить с героями своих книг после выхода рукописи не любит и писать сценарии самостоятельно не хотела, говорила, что это не ее. Она мечтала и дальше продолжать писать книги и рассказывала, что однажды хотела завязать с этим после пятидесятого детектива, но увидела плакат в честь выхода сотой книги Дарьи Донцовой и решила продолжить.

Книги Татьяны Поляковой:

Деньги для киллера

Ставка на слабость

Тонкая штучка

Я — ваши неприятности

Строптивая мишень

Как бы не так

Чего хочет женщина

Сестрички не промах

Черта с два!

Невинные дамские шалости

Жестокий мир мужчин

Отпетые плутовки

Её маленькая тайна

Мой любимый киллер

Моя любимая стерва

Последнее слово за мной

Чумовая дамочка

Интим не предлагать

Овечка в волчьей шкуре

Барышня и хулиган

У прокурора век не долог

Мой друг Тарантино

Чудо в пушистых перьях

Любовь очень зла

Час пик для новобрачных

Фитнес для красной шапочки

Брудершафт с терминатором

Миллионерша желает познакомиться

Фуршет для одинокой дамы

Амплуа девственницы

Список донжуанов

Ангел нового поколения

Бочка но-шпы и ложка яда

Мавр сделал своё дело

Тень стрекозы

Одна, но пагубная страсть

Закон семи

Сжигая за собой мосты

Последняя любовь Самурая

Невеста Калиостро

4 любовника и подруга

Welcome в прошлое

С чистого листа

Мое второе я

Уходи красиво

Огонь, мерцающий в сосуде

Два с половиной раза замужем (рассказ)

Она в моем сердце

Тайна, покрытая мраком

Выйти замуж любой ценой

Судьба-волшебница

Наследство бизнес-класса

Змей-соблазнитель

Время-судья

Свой, чужой, родной

Разрушительница пирамид

Дневник чужих грехов

Welcome в прошлое. Испанская легенда

«Коламбия пикчерз» представляет

Две половинки Тайны

Миссия свыше

Коллекционер пороков и страстей

Знак предсказателя

В самое сердце

Четыре всадника раздора

Найти, влюбиться и отомстить

Жаркое дыхание прошлого

Не вороши осиное гнездо (2016)

Сыщик моей мечты (2018)

Голос, зовущий в ночи (2019)

И буду век ему верна?

Единственная женщина на свете

Трижды до восхода солнца

Вся правда, вся ложь

Я смотрю на тебя издали

Небеса рассудили иначе

Капкан на спонсора

На дело со своим ментом

Охотницы за привидениями

Неопознанный ходячий объект

«Коламбия пикчерз» представляет

Честное имя (рассказ)

Предчувствия её не обманули

И жили они долго и счастливо… (рассказ)

Всё в шоколаде

Вкус ледяного поцелуя

Эксклюзивный мачо

Большой секс в маленьком городе

Караоке для дамы с собачкой

Аста Ла Виста, беби!

Леди Феникс

Держи меня крепче

Человек, подаривший ей собаку (рассказ)

Новая жизнь не дается даром

Ночь последнего дня

Та, что правит балом

Все точки над i

Один неверный шаг

Испанская легенда

Неутолимая жажда

Фильмы и сериалы по книгам Татьяны Поляковой

«Тонкая штучка»

«Как бы не так»

«Строптивая мишень»

«Алмазы на десерт»

«Черта с два»

«Тень стрекозы»

«Выйти замуж любой ценой»

«Мавр сделал своё дело»

«Барышня и хулиган»