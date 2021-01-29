Ученики школы в Коммунаре уйдут на летние каникулы в апреле

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Беспрецедентно рано начнутся летние каникулы у учеников школы №46 в микрорайоне Коммунар. Чтобы снести старое здание, обустроить спортивные площадки и стадион, и закончить все работы до следующего учебного года, детей решили отправить отдыхать на месяц раньше. Администрация школы уточняет, что такие изменения – вынужденные, но согласованные с мэрией, и просит родителей не волноваться: «Убедительно просим Вас с пониманием отнестись к раннему и нетрадиционному окончанию учебного года. Для всех это время будет сложным - и для детей, и для родителей, и для коллектива школы, но это вынужденная мера. Все это делается для того, что бы строители успели сдать нам школу до 1 августа, и мы смогли бы 1 сентября приступить к занятиям в новой – самой современной и лучшей школе».

Ученики с 1 по 4 класс последний день учатся 23 апреля, а официально летние каникулы у них начнутся с 26 апреля. Как обещают в школе, пробелов в знаниях у ребят не будет: программу специально для них скорректируют, и они успеют все пройти. Правда, куда пристраивать детей, ведь первоклашек одних не оставишь, не ясно. А в июне ребята могут попасть в школьные лагеря, правда, уже других учебных заведений – для этого нужно обратиться в администрации других школ.

Ученики 5-8 и десятых классов учиться будут до 29 мая, как положено, но только дистанционно. Школьная удаленка начнется у них с 26 апреля. Как объясняют в школе, для них тоже скорректируют программу, основной материал ребята пройдут еще до конца апреля, тогда же напишут и все проверочные работы. А на дистанционке будут повторять пройденный материал.

А вот школьники из трех девятых классов и одного одиннадцатого, которым предстоит сдавать ОГЭ И ЕГЭ, будут учиться очно, но в чужой школе: для них выделили четыре кабинета в школе №26 на улице Горького. Там же у ребят пройдут и консультации перед экзаменами. Заниматься с ними продолжат родные учителя. А сама администрация школы №46 останется в Коммунаре, в клубе по месту жительства «Искорка» (улица Центральная, 6А), куда могут прийти родители со своими вопросами.

Родители таким решением недовольны: их беспокоит и дистанционка, и необходимость пристраивать детей, и то, что старшеклассникам придется тратить дополнительное время на дорогу. Волнуются они и за то, что завершить работы не успеют до 1 сентября. Но чиновники считают, что оснований для беспокойства нет: все работы идут с опережением графика, из-за этого даже пришлось в конце года перераспределять бюджетные деньги. Строительство идет в 2 смены, на объекте трудятся ежедневно 60 человек. Сейчас заканчиваются работы по устройству фасада блока В и покрытию кровли блока Д, а также внутренней отделке помещений: штукатурка, шпатлевка стен и оконных откосов, продолжается облицовка стен плиткой, монтаж подвесных потолков и напольных покрытий. Недавно начали монтаж оборудования систем вентиляции и дымоудаления. А в школе уверены, что вынужденные меры не помешают ученикам усвоить знания.