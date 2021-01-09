Казалось бы, главный итог для экономики в 2020 году – из-за пандемии плохо всем. Но на самом деле, на фоне коронавируса все-таки происходили разные экономические события. Вспоминаем сегодня самые важные.Удар по ресторанному бизнесуПонятно, что коронавирус в итоге ударил по всем сферам экономики без исключения. Однако громче всех о своем тяжелом положении в 2020 году кричали представители общепита. И я не утверждаю, что крик был избыточным. Общепиту действительно досталось. Просто это очень яркий пример того, как с помощью грамотной атаки на властные структуры можно добиться привлечения внимания к своим проблемам.Общепит в первую волну кое-как справился с трудностями, и руководство ресторанов и кафе радостно потирали руки летом, когда их начали открывать. Однако во вторую волну все стало хуже.С 16 октября рестораны, кафе и бары нашего региона не работали после 23.00. Предприниматели, по их словам, начали терять почти половину выручки, а сотрудники - уходить в другие сферы. Сначала владельцы заведений сумели с помощью регулярных встреч с вице-губернатором Александром Ремигой добиться, чтобы им разрешили открываться не с восьми, а с шести утра. А затем и увеличили рабочий день в сторону ночи – до часу.Но самое главное, что представители бизнеса сумели добиться внедрения в регионе системы регистрации посетителей. В личных кабинетах предприниматели должны были ввести данные о своих помещениях, потом получить код, распечатать и повесить на входе в здания. Посетитель, увидев код, должен сканировать его и автоматически перейти на страницу, где нужно ввести номер телефона. Через 15 минут придет подтверждение о регистрации, которое и потребует охранник на входе.Вторая зона для владимирской экономикиВ Ковровском районе создали новую особую экономическую зону промышленного типа «Доброград-1». На ее территории введут льготные налоговые условия и снизят арендные платежи для предпринимателей, которые должны прийти в наш регион. Ожидается, что запуск особой экономической зоны поможет создать 500 рабочих мест и привлечь в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.Постановление о создании новой зоны в ноябре подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. А сама зона была торжественно открыта 16 декабря в рамках Владимирского инвестиционного конгресса. В Ковровском районе планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.Это вторая зона, которая будет образована во Владимирской области. Два года назад создавали подобную на территории Камешковского района. Сам город Камешково официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Но успеха это не принесло. Несмотря на масштабные налоговые льготы, инвесторы не заинтересовались районом. Это подтвердилось в отчете Счетной палаты Владимирской области в 2019 году.Конгресс на 10 миллиардов рублейНет, это не конгресс стоил столько, а на такую сумму удалось подписать инвестиционных соглашений.- Онлайн-формат при проведении таких мероприятий - это нечто новое, совершенно другое, особенно с учетом ограничений этого года, - говорил в интервью нашему изданию Владимир Сипягин позднее. - Мы провели онлайн-конгресс такого масштаба одними из первых в России, сделали это успешно, результативно, с участием очень интересных, авторитетных людей, поэтому теперь наш опыт может очень пригодиться другим субъектам Федерации. Организуя Владимирский инвестиционный конгресс, мы ставили себе цель привлечь в регион новых инвесторов. Она достигнута - у нас 8 новых инвестсоглашений на общую сумму 9,5 млрд рублей. Обсуждается сотрудничество еще с несколькими компаниями.Предприниматели рвутся в Бразилию и КитайСамое удивительное, что, несмотря на закрытие границ и постоянные разговоры о локдауне, владимирские бизнесмены продолжают торговать с другими странами и экспортировать свою продукцию. Как рассказали в «белом доме», владимирские предприятия экспортируют все – от посуды и продуктов до дерева – в разные страны. Да и география распространения наших товаров велика.Больше всего владимирские бизнесмены работают со странами СНГ, потом с Восточной Европой, Ближним Востоком, Азией, на африканский континент вступили. В 2019-2020 годах сильный упор был сделан на Африку, хотели поставлять туда макароны, но локдаун помешал. Сейчас идут переговоры о поставке систем очистки воды, в январе подпишут договор на поставку в Танзанию наших ветеринарных препаратов.Многие региональные бизнесмены заинтересованы в выходе на рынки Бразилии. Говорят, что там есть потребность в товарах из нашей области, при этом южноамериканцы могут себе их позволить.Активно развиваются экономические отношения у нашего региона с Китаем. Помимо постоянных поездок владимирских чиновников на всякие китайские выставки, Суздаль стал городом-побратимом с китайским городом Цзиньчжоу из провинции Ляонин.