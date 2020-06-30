В Гусь-Хрустальном горит городской Дом культуры

Сообщение о пожаре в здании Дома культуры города Гусь-Хрустальный поступило в главное управление МЧС по Владимирской области 30 июня в 21.16. Пожару присвоили вторую, повышенную категорию сложности.

Пожару присвоена вторая категория сложностиФото: материалы пресс-служб

Пожарно-спасательные подразделения управления МЧС в Гусь-Хрустальном прибыли на место через несколько минут, однако к этому моменту огонь охватил уже площадь в 800 квадратных метров. Горела кровля здания. Двухэтажный дом культуры находится практически в центре Гусь-Хрустального, поэтому прохожие огонь заметили сразу и позвонили спасателям. Однако быстро потушить пламя не удалось, огонь продолжал распространяться.

Здание ДК вечером 30 июня пустовало, так как деятельность ДК приостановлена из-за режима самоизоляции. Поэтому пострадавших и погибших, по данным на 23 часа, нет. Причина возгорания пока не установлена.

На помощь гусевским спасателям направлены другие подразделенияФото: материалы пресс-служб

На месте работают 10 единиц техники и 22 человека личного состава. В управлении МЧС по Владимирской области говорят, что на помощь спасателям Гусь-Хрустального направлены другие подразделения.

По данным главного управления МЧС по Владимирской области на 23 часа 40 минут, огонь локализован на площади 2400 квадратных метров.

Огонь виден издалека

Это второй крупный пожар за последние два дня в учреждениях культуры Владимирской области. Накануне, 29 июня, загорелся областной театр драмы во Владимире. Выгорело 500 квадратных метров, очень сильно пострадал зрительный зал и сцена, ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Причина пожара устанавливаетсяФото: материалы пресс-служб