Из-за пожара в драмтеатре отменен фестиваль-форум "У Золотых ворот"

Продолжается расследование причин пожара во владимирском театре драмы. Огонь вспыхнул около 16.00 29 июня, выгорело фойе, сцена и зрительный зал, пострадал 1 человек. По информации Главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание возникло при замене электрооборудования сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала театр в 2016 и 2018 годах.

«Ремонт выполняли два электромонтёра. В результате нарушения правила производства электротехнических работ предварительно произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнём повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе», – сообщил врио начальника регионального управления МЧС России Руслан Блинов.

К счастью, театр был почти пустой, так как его работа была приостановлена из-за коронавируса. В здании находилось лишь несколько сотрудников из технического и административного персонала. Пострадал и госпитализирован один из рабочих, которые пытались потушить возгорание своими силами.

- Это трагедия для всех жителей Владимирской области. В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведён анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, – заявил губернатор Владимир Сипягин.

Предварительные итоги проверки будут известны через неделю. Однако уже сейчас ясно, что на восстановление театра потребуются миллионы - очень сильно пострадало не только фойе, но и зрительный зал, сцена и "машинерия" - механика сцены, которая была закуплена и смонтирована два года назад. Собственных средств театра на ремонт не хватит, учитывая, что уже три месяца из-за коронавируса он не работает и сборов нет. Областная администрация планирует обратиться за федеральным финансированием на ремонт и восстановление драматического театра.

Пока театру будет выделена временная площадка для проведения репетиций и показа спектаклей после отмены ограничительных мер. А вот долгожданный театральный Фестиваль фестивалей "У Золотых ворот" не состоится.

- К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоятельствах, в этом году во Владимире не состоится VI Всероссийский театральный форум-фестиваль «У Золотых ворот». Средства, ранее запланированные на его проведение, будут направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления культурного учреждения, – рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.