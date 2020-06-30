2020-06-30T15:58:00+03:00
Общество

Из-за пожара в драмтеатре отменен фестиваль-форум "У Золотых ворот"

Сцена и зрительный зал пострадали очень сильно
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Где начался пожар, пока неясноГде начался пожар, пока неясноФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Продолжается расследование причин пожара во владимирском театре драмы. Огонь вспыхнул около 16.00 29 июня, выгорело фойе, сцена и зрительный зал, пострадал 1 человек. По информации Главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание возникло при замене электрооборудования сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала театр в 2016 и 2018 годах.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

«Ремонт выполняли два электромонтёра. В результате нарушения правила производства электротехнических работ предварительно произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнём повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе», – сообщил врио начальника регионального управления МЧС России Руслан Блинов.

К счастью, театр был почти пустой, так как его работа была приостановлена из-за коронавируса. В здании находилось лишь несколько сотрудников из технического и административного персонала. Пострадал и госпитализирован один из рабочих, которые пытались потушить возгорание своими силами.

- Это трагедия для всех жителей Владимирской области. В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведён анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, – заявил губернатор Владимир Сипягин.

Предварительные итоги проверки будут известны через неделю. Однако уже сейчас ясно, что на восстановление театра потребуются миллионы - очень сильно пострадало не только фойе, но и зрительный зал, сцена и "машинерия" - механика сцены, которая была закуплена и смонтирована два года назад. Собственных средств театра на ремонт не хватит, учитывая, что уже три месяца из-за коронавируса он не работает и сборов нет. Областная администрация планирует обратиться за федеральным финансированием на ремонт и восстановление драматического театра.

. Фото: материалы пресс-служб

.Фото: материалы пресс-служб

Пока театру будет выделена временная площадка для проведения репетиций и показа спектаклей после отмены ограничительных мер. А вот долгожданный театральный Фестиваль фестивалей "У Золотых ворот" не состоится.

- К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоятельствах, в этом году во Владимире не состоится VI Всероссийский театральный форум-фестиваль «У Золотых ворот». Средства, ранее запланированные на его проведение, будут направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления культурного учреждения, – рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал
30 июня президенты России и Беларуси открыли памятник Советскому солдату. Его возвели у деревни Хорошево Тверской области — здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Главы Союзного государства возложили к пьедесталу цветы и почтили память павших минутой
Новости 24
Во Владимире открываются Дмитриевский собор и исторический музей
Молодые вязниковцы украли тонну с лишним металла
Судогодец незаконно подстрелил лосиху
Во Владимирской области торговые центры откроют с 6 июля
Марьинский полигон планируют увеличить на 8 гектаров
Во Владимирской области продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
Москвич попытался подкупить замначальника тюрьмы во Владимирской области
По-военному четко: Минобороны вовремя платит за энергетические ресурсы даже во время эпидемии
Камешковец, едва не устроивший аварию, попытался убить пассажирку из другого автомобиля
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Гороховецком районе директор сельхозпредприятия задолжал зарплату четырем сотрудникам
Черноморские курорты России для отдыха с детьми
Во Владимирской области1 июля не будет работать почта
Футбольная школа «Спартак Юниор» приглашает юных владимирцев на бесплатные тренировки
На Нижней Дуброве, в месте, где сбили ребенка, установят светофор с кнопкой
Онлайн трансляция Дня молодежи во Владимире собрала более 16 тысяч просмотров
Во Владимирской области за сутки 151 человек выздоровел от коронавируса, 1 пациент умер
В выходные во Владимирской области утонули два человека
Директор Юрьев-Польского реабилитационного центра для несовершеннолетних подозревается в мошенничестве
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
ГК «Иррико» поставит картофель для чипсов Lay’s
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
ВТБ разработал Путеводитель акционера
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
ВТБ: траты в фитнес-клубах выросли в 8 раз
ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»