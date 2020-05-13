2020-05-13T16:05:48+03:00
Общество

Открытие строительных магазинов - жизненная необходимость для Владимира

Открытое письмо к жителям и властям города от директора ХК "Тандем"
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Генеральный директор ХК "Тандем" Бородина Е.Л.Генеральный директор ХК "Тандем" Бородина Е.Л.
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Я обращаюсь к жителям города и областным властям для того, чтобы привлечь внимание к сектору торговли строительными и отделочными материалами, а также товарами для дома и дачи. Помогите выстоять в это критически сложное для нас время!

После объявленного 11 мая Президентом России завершения режима нерабочих дней вся экономика, сфера ритейла, непродовольственной торговли остается буквально на пороге коллапса. Во всех регионах закрыты тысячи магазинов. Только в Москве 6,2 млн кв.м. торговых площадей, сотни торговых сетей и компаний, в которых трудоустроены до 3 млн человек, сегодня вынужденно простаивают, оказавшись на грани банкротства.

С 12 мая в ряде регионов России введены послабления в режиме самоизоляции. Во многих регионах, среди них и Московская область, власти возобновляют работу магазинов стройматериалов и товаров для сада. Также во многих регионах возобновлена работа строительной отрасли, заработали стройки и производственные компании.

В случае, если наши магазины останутся закрытыми, такая диспропорция решений властей может привести серьезным и трагическим последствиям. Я говорю о риске заражения жителей нашей области, которые отправятся в Московскую или другие соседние области за покупками, так как апрель и май традиционно считаются “высоким” сезоном для торговли строительными материалами, приобрести которые в настоящее время в нашем регионе негде.

На данный момент в рамках намеченного выхода из режима нерабочих дней открытие строительных магазинов нашего города должно быть первоочередной мерой. У нас есть положительный пример такой полноценной работы, который не привел к росту заболеваемости в регионе и обеспечил жителей необходимыми товарами для строительства и ремонта. С 8 апреля в городе Тверь разрешена торговля строительно-отделочными материалами. Работают торговые центры и гипермаркеты, реализующие указанную группу товаров, обеспечивая полноценное обслуживание потребителей и соблюдение всех норм безопасности: масочный режим и дезинфекцию.

Мы, как собственники торговых площадей, в свою очередь пошли навстречу малому бизнесу региона и разработали меры поддержки в виде отмены арендной платы на период закрытия торговых центров, а также создали группы оказания юридической и управленческой помощи и поддержки арендаторов.

Оценивая всю сложившуюся ситуацию в регионе и риски, связанные с ней, хотела бы донести до правительства и властей региона, что в этих тяжелейших условиях мы готовы перезапустить работу наших ТЦ. Настало время открытия строительно-отделочных магазинов в Владимирской области с учетом строгого соблюдением санитарных требований во избежание полного краха данной отрасли в нашем регионе.

Мы готовы работать исключительно в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическим нормами. Открываться только после всех необходимых проверок со стороны Роспотребнадзора. Соблюдать масочный режим, ношение перчаток и ввести жесткий контроль за торговым персоналом по соблюдению ими всех норм. Регулярно оповещать посетителей о мерах предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией. Снабдить торговые зоны антисептиками и средствами дезинфекции. Обеспечить соблюдение социальной дистанции между покупателями в 1,5-2 метра у кассовых зон и других мест возможного скопления людей.

Генеральный директор ХК "Тандем" Бородина Е.Л.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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