Как экономить на связи, домашнем интернете и телевидении

Сегодня мы все чаще задумываемся, как грамотно экономить и от каких трат необходимо отказаться в первую очередь. Есть ключевые статьи расхода, например, начисления за коммунальные платежи. Экономить здесь конечно можно, но тарифы все равно растут от полугодия к полугодию. Другое дело мобильная связь, домашний интернет и телевидение. Оплачивая каждую из этих услугу по отдельности выходит кругленькая сумма – до двух тысяч рублей в месяц. А вот если объединить все услуги вместе - то получается приличная экономия. Операторы связи закрутили все это в модное слово «конвергент». Мы решили разобраться, что из себя представляет такая «оптовая» закупка вместе с экспертами компании МТС.

Два плюс один

У всех операторов связи есть тарифы, с которыми их услуги становятся намного дешевле. Речь пойдет о конвергентных тарифах. В них включены сразу нескольких видов услуг: помимо сотовой связи и мобильного интернета также предусмотрен домашний интернет и цифровое телевидение. Экономия будет состоять в том, что по факту нужно будет оплатить доступ в интернет и телевидение, а мобильную связь получить в подарок.

«Конвергентные тарифы хорошее решение для семьи, - рассказывает Владимир Орлов директор компании МТС во Владимирской области. - Во Владимире, Суздале и Петушках у нас есть комплексный тариф «Весь МТС Супер». Вы получаете домашнее телевидение, интернет, бесплатную мобильную связь, в которую входит 1000 минут, 100 смс и безлимитный интернет и плюс для родственников скидку до 40 процентов на их мобильные тарифы».

Простая арифметика

Сколько здесь может сэкономить семья из четырёх человек? Давайте посчитаем. В среднем за связь на один мобильный номер выходит около 500 рублей. На семью получается две тысячи рублей в месяц. Домашний интернет и цифровое телевидение еще около 700 рублей. Итого 2700. При условии подключения комплектного тарифа одни телефонный номер у вас идет бесплатно, так как входит в тариф, и еще на три номера получаете скидку до 40 процентов. То есть на сотовую связь вместо двух тысяч рублей будет выходить порядка девятисот рублей. Существенная экономия.

Врез: как получить скидку на связь?

Пользователь тарифной линейки «Весь МТС» может дать скидку пяти абонентам МТС, которые находятся с ним в одном регионе. Это можно сделать в приложении Мой МТС, в меню набрав *919# или по команде *919*1*7ХХХХХХХХХХ# где указывается абонентский номер получателя.

«Наравне с тем, что такие предложения уже экономят бюджет, мы предлагаем новым клиентам или тем, кто переходит на тариф линейки «Весь МТС» первый месяц бесплатно пользоваться всеми включенными услугами. Кроме этого у нас действует система скидок на онлайн подписки. Например, детский мобильный кинотеатр Мульт выйдет в 129 рублей в месяц, а ivi – онлайн кинотеатр – 199 рублей в месяц», - отметила руководитель фиксированного бизнеса МТС во Владимирской области Наталья Филиппова.

Общий знаменатель

Комплексные тарифы выгодное предложение для семьи. Экономия составит до пятидесяти процентов. Хорошее подспорье для бюджета. Сэкономленные деньги можно потратить на нужные покупки.