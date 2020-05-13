2020-05-13T10:07:01+03:00
Общество

Росбанк: новые возможности online

Способно ли банковское мобильное приложение полностью заменить поход в офис банка?
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Директор территориального офиса Росбанка Ольга КонюховаДиректор территориального офиса Росбанка Ольга Конюхова
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Диджитализация банковского сектора - одна из самых обсуждаемых тем в финансовом сообществе в последние годы. И сегодня – в период, когда мы активнее всего задействуем дистанционные сервисы, не выходя из дома, - эта тема актуальна, как никогда. В условиях сегодняшнего дня системы дистанционного обслуживания подвергаются серьезной проверке на прочность. Не только специалисты, но и сами пользователи оценивают, насколько они гибки, понятны, мощны, справятся ли с потоком клиентов, активно уходящих в online. Способно ли банковское мобильное приложение полностью заменить поход в офис банка? Об этом рассказала директор территориального офиса Росбанка Ольга Конюхова.

Сегодня приложение Росбанка представляет собой полноценный digital-офис, с помощью которого клиенты банка могут совершить практически все финансовые операции, ради которых раньше нужно было лично посещать отделения банка. В Росбанке отмечают, что более 59,5% клиентов по всей России уже взаимодействуют с банком удаленно. В приложении Росбанка можно не только управлять своим счетом, совершать платежи, переводы, оплачивать штрафы ГИБДД или услуги ЖКХ, но и без проблем открывать депозиты и сберегательные счета. К примеру, порядка 50% сберегательных счетов открываются сразу через приложение.

А с прошлого года зарплатные клиенты могут дистанционно оформить кредит, без посещения офиса. Новое предложение оказалось востребованным: по итогам года по России было выдано порядка 3 млрд рублей именно через приложение. А сегодня в таком же режиме зарплатные клиенты банка могут оформить и рефинансирование.

В Росбанке отмечают, что сегодня самые популярные опции мобильного приложения - это переводы и платежи, в том числе по заранее заведенному шаблону, ведь клиенты ценят свое время, а Росбанк помогает им проводить привычные операции максимально быстро и просто.

Кстати, появилась новая тенденция: все больше пользователей переходят от интернет-банка к мобильному банку. За последние два года, с 2017 по 2019 год показатель проникновения сервисов дистанционного банковского обслуживания по Росбанку вырос с 25% до общероссийского уровня в 55%, зафиксированного компанией Finalta. При этом рост по Росбанку произошел за счет пользователей мобильного приложения: по данным Finalta, соотношение между мобильным приложением и интернет-банком по России составляет 10 к 7, по Росбанку – 10 к 1. 77% новых клиентов Росбанка с начала сотрудничества пользуются именно приложением.

Остались ли банковские операции, которые все еще требуют физического присутствия клиента в офисе банка?

- Таких операций осталось совсем немного. Сегодня в банковское отделение стоит обращаться для оформления, к примеру, таких сложных продуктов, как инвестиционное страхование жизни, - объясняет Ольга Конюхова. - Чтобы разобраться, куда именно вы бы хотели инвестировать свободные средства, какой доход и на каких условиях вы сможете потенциально получить, потребуется консультация специалиста. По большинству привычных и относительно простых операций, которые мы совершаем регулярно, посещение офиса уже не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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