«Мы не заменим традиционную школу дистанционным обучением»

О том, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов, заявил недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, после завершения периода ограничений, связанного с эпидемиологической ситуацией, все школы страны вернутся к обычному режиму работы.

Министр просвещения также отметил, что нынешняя ситуация показывает ценность системы школьного образования. «Мы видим, что школьники хотят вернуться за парты, а учителя – вновь преподавать в школьных классах. Когда школы откроют свои двери, мы, конечно, не заменим традиционную школу дистанционным обучением. Но полученный бесценный опыт будем использовать для повышения качества образования и сможем дополнить и расширить возможности образовательной среды», - сказал Сергей Кравцов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - НЕПРИВЫЧНО, НО НЕОБХОДИМО

Владимирская область, как и вся страна, соблюдает режим самоизоляции и перевела всех школьников на дистанционное обучение. Непривычный формат вызывает много вопросов и у родителей, и у самих педагогов. Мы попросили директора департамента образования Ольгу Беляеву рассказать обо всем самом важном, касающемся дистанционного обучения.

- Вернутся ли школьники за парты до конца года?

- Новая коронавирусная инфекция в один момент изменила все правила жизни, в том числе и школьной. Переход школ полностью к дистанционной форме обучения - это вынужденная мера, которая является эффективным средством профилактики распространения коронавирусной инфекции. Учитывая, что количество заболевших неуклонно растет как в городской, так и в сельской местности, говорить о том, что школы перейдут в очный формат работы, преждевременно. Скорее всего, школы продолжат работу в дистанционном формате до конца этого учебного года.

- Родители часто жалуются на высокую загруженность детей, большие объёмы домашних заданий. Какие документы регламентируют обучение с использованием дистанционных технологий?

- Надо иметь в виду, что никто не ожидал и не планировал 100% перехода на дистанционную форму обучения. В условиях экстренного перевода школ на дистанционный режим работы трудными первые дни обучения были и для учителей, и для детей, и для родителей. Приходилось решать различные проблемы организационного и технического характера. Организация обучения и выбор ресурсов по законодательству – полномочия образовательной организации. Но и школы, и педагоги – разные, поэтому и организация дистанционного обучения не везде отвечает современным требованиям. Конечно, есть и объективные причины. Область большая, часть сельских территорий не только не имеют проводного Интернета, но и мобильная связь отсутствует.

Дистанционное обучение школьников регулируется нормативными документами. Это Закон об образовании в РФ и Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях регламентируют только время непрерывной работы с компьютером (для 1-2 класса – 20 минут, учащихся 3-4 класса – не более 25 минут, для учащихся 5-6 класса –не более 30 минут,7-11- 35 минут).

Школьники уже привыкли к новой системе обучения, но по классам и друзьям скучаютФото: Мария ЛЕНЦ

ШКОЛЫ РАБОТАЮТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ В ТРИ СМЕНЫ

- Департамент образования предоставил возможность школам, не имеющим собственных платформ, и при отсутствии готовых к использованию федеральных ресурсов, для организации дистанционного обучения, подключиться к Системе Электронного Дистанционного Обучения Владимирской области (СЭДО), которая использует исключительно ресурсы Регионального центра обработки данных и не требует со стороны образовательной организации никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения.

- Какие меры принимались для улучшения ситуации?

- Возникшие в первый день работы школ задержки в работе региональной платформы были компенсированы проведенными техническими и организационными мероприятиями. Распределено время работы школ с системой (в 3 смены) также позволило снизить нагрузку на систему. Веб-аналитика показывает, что распределение количества посещений системы в течение дня сейчас достаточно равномерное, обеспечена нормальная скорость работы пользователей с СЭДО. В настоящее время ведутся работы, направленные на модернизацию серверного сегмента РЦОД, расширение возможностей системы, что позволит обеспечить бесперебойную работу образовательных организаций в системе.

Распределение визитов пользователей платформы за последнюю неделю (по времени суток)Фото: Архив "КП"

Благодаря тому, что региональная платформа в ходе опытной эксплуатации уже была внедрена в пилотных организациях области, Региональный институт развития образования организовал обучение и непрерывную методическую поддержку педагогов области с привлечением опыта школ – участников апробации.

Одновременно решался вопрос обеспечения школьников, не имеющих компьютерной техники в семье, в том числе за счет предоставления им во временное пользование школьных компьютеров и ноутбуков. Школы передали ученикам во временное пользование более 1200 единиц компьютерной техники.

Проведена работа с провайдерами сотовой и кабельной связи области по вопросам обеспечения школьников качественным интернет-соединением. Компания «Ростелеком» старается максимально помочь в создании необходимых условий для дистанционного обучения - увеличена пропускная способность каналов связи для 117 общеобразовательных учреждений Владимирской области. Скорость доступа в сеть Интернет выросла до 100 Мбит/с. Принятые меры позволили повысить качество дистанционного образования, особенно в 80 сельских школах. Кроме того, до 10 Гбит/с увеличена скорость до Центра обработки данных департамента образования Владимирской области. Именно там находятся основные образовательные ресурсы области.

В настоящее время получили доступ к региональной платформе школы, СПО, организации дополнительного образования региона. Ежедневно на региональной платформе работают около 150 тыс. пользователей, создано 42192 курса. Платформа работает без сбоев.

В департаменте образования работает телефон горячей линии по вопросам дистанционного обучения. Значительную часть вопросов удалось снять.

Дома учиться в чем-то сложнее, а в чем-то прощеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалисты сферы образования Владимирской области - о переходе на дистанционное обучение

Галина Чикунова, проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Работе на региональной платформе в апреле-мае 2020 года будут обучены более 600 педагогов. Со 2 апреля ежедневно проводятся вебинары для руководителей ОО, администраторов сайта электронного дистанционного обучения, педагогов всех категорий, родителей на YouTube канале ВИРО33. За три недели проведено 37 видеотрансляций. В мае институт начинает серию вебинаров по подготовке к государственной итоговой аттестации в дистанционном режиме. Будут организованы встречи с председателями предметных комиссий, экспертами ЕГЭ, ведущими педагогами области.

Денис Мишин, заведующий кафедрой цифрового образования и информационной безопасности ГАОУ ДПО ВО ВИРО, к. т. н.

Одним из обязательных условий для успешного внедрении электронного дистанционного обучения (ЭДО) на базе региональной системы (СЭДО ВО) является качественная подготовка администраторов ЭДО каждой образовательной организации – лиц осуществляющих управление средой дистанционного обучения, обеспечение её информационной безопасности, оказывающих методическую поддержку педагогам и обучающимся. Поэтому мы разработали специализированные курсы повышения квалификации для администраторов системы дистанционного обучения на базе СЭДО ВО. Курс проходит на площадке https://виро.эдо.образование33.рф . В настоящее время программу успешно освоили уже около ста человек. К середине мая институт планирует обучить порядка 350 администраторов СЭДО образовательных организаций региона.

Отзывы педагогов Владимирской области о региональной среде электронного и дистанционного обучения

Светлана Сюзяева, зам.директора средней школы №1 г. Лакинска

Наша школа первой включилась в апробацию регионального портала СЭДО ВО. Все педагоги школы обучились работе с порталом в ходе апробации на базе школы. 50% учащихся до перевода всех школ на удаленный режим работы уже работали на портале на уроках и дома, т.к. учителя использовали его для сопровождения образовательного процесса. Для перевода учебного процесса полностью в дистанционный режим в период весенних каникул педагогами были созданы 222 курса по всем предметам. Проведен анализ условий обучения дома, всем нуждающимся учащимся на основе договора, заключенного с родителями были выданы для учебы школьные ноутбуки (61 шт.).

Попова А.Д., замдиректора МБОУ «Вяткинская СОШ» Судогодского района

Достоинства региональной системы: Во-первых, проверка работ в режиме тестирования позволяет экономить время. Во-вторых, мультимедийное дополнение играют большую роль в подготовке урока, способствует запоминанию информации. В-третьих, непосредственно в системе имеется возможность создания интерактивных заданий, не нужно использовать посторонние сервисы. В-четвертых, хранение всех материалов доступно в одном месте, что в будущем облегчит работу педагогов по подготовке урока.

Комков Н.В., преподаватель профдисциплин ГАПОУ ВО Никологорский аграрно-промышленный колледж

Большой функционал по созданию курсов. Даже сразу и тяжело задействовать все возможности портала. Зато это позволяет создать курсы даже по специализированным предметам. Журналы событий достаточно информативны. Можно отслеживать активность ученика. Хорошо, что в журнале есть IP-адрес. По нему есть возможность понять, не один ли студент делает за всех. Публичная библиотека: Надеюсь в будущим она станет самым большим плюсом. Накопление целых курсов в одном подобном месте будет востребовано.

По итогу, СЭДО ВО в целом можно оценить положительно. Большая часть проблем, я думаю, возникает, из-за спонтанности перехода на данную систему большого числа пользователей.

Ю.С. Соколова, учитель МБОУ СОШ №23 г. Ковров

Считаю внедрение системы СЭДО в образовательную деятельность, даже не учитывая влияние сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, положительным. Для дальнейшего функционирования в штатном режиме необходимо провести интеграцию СЭДО с АИС "Электронная школа". В достаточно широкий арсенал средств для интерактивного общения с учащимися в СЭДО в обязательном порядке необходимо добавить инструмент для организации он-лайн видеоконференций. При переходе ОО на штатный очный формат работы, я как учитель информатики, а также педагог дополнительного образования и в дальнейшем планирую использовать систему СЭДО в своей ежедневной работе.

Алла Львова, учитель математики и информатики МБОУ «Воровская СОШ» Судогодского района, администратор ДО школы

Школой рассматривались разные варианты организации дистанционного обучения – через Учи.ру, ЯКласс, с использованием сайта школы, электронных почт, социальной сети ВКонтакте и таких популярных мессенджеров, как Viber и WhatsApp. Однако анализ реальных возможностей этих ресурсов, в том числе на соответствие требованиям, как учебных программ, так и ФЗ №152 о защите персональных данных, позволил сделать вывод о необходимости использовать иной дистанционный ресурс. Школа подключилась к СЭДО ВО в марте 2020 г. Все условия, программные ресурсы для организации учебного процесса есть. Хотелось бы отметить вклад инженеров-программистов, всех, причастных к внедрению этой системы - достойны уважения те усилия, которые были ими предприняты в столь сжатые сроки, для того, чтобы система заработала с необходимой скоростью и в полном объеме.

Важна, конечно, поддержка педагогов и родителей самой школой. В ходе подготовки к дистанционному обучению администратором школы были созданы обучающие ролики о работе учителя-предметника (https://youtu.be/fRAxE_VNnY0), для учеников и их родителей «Как показать письменную работу учителю» (https://youtu.be/_Y6gtLSfOB8).

Роман Зайцев, зам. директора по УВР МБОУ «Сновицкая средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Белкина» Суздальского района

Преимущество СЭДО ВО – педагог сам создает учебный курс по своей программе и свой класс. Администратором школы на площадке проведена в период каникул методическая учеба педагогического коллектива по созданию учебных курсов. ГАОУ ДПО ВО «ВИРО» проведены вебинары для администраторов, педагогов-предметников, родителей. С 06 апреля 2020 года по настоящее время все обучающиеся школы проходят дистанционное обучение на платформе. Педагогами школы создан 781 учебный курс.

У нас работает постоянно горячая линия для родителей, мы оказываем им помощь в работе на платформе.

ЧТО ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Катерина Якушина, мама учащихся Березниковской ООШ Колтовкина Григория ( 6 класс) и Колотовкина Тимофея (3 класс)

Дети из нашей многодетной семьи, ученики 3 и 6 классов, в настоящее время обучаются в Березниковской ООШ. С марта месяца 2020 года мы перешли на дистанционное обучение. Сначала процесс обучения был организован с помощью мессенджера Whats App.

Очень помог переход на региональную систему для дистанционного обучения. Учителя оперативно создали базу учеников нашей школы (школа сельская, учеников немного) и раздали нам логины и пароли.

Прежде всего, воспринимать информацию стало намного удобнее – ведь большой экран компьютера намного лучше воспроизводит информацию, чем экран смартфона.

Далее появился важный момент - обучение обрело структуру. Теперь мы имеем возможность вернуться к нужному уроку и пересмотреть ролики, которые продемонстрированы там, а также дополнительный раз пройти тренинг. Это важно при подготовке к проверочным и контрольных работам, дети всегда могут повторить материал, найти информацию даже быстрее, чем они бы это сделали в очном обучении.

В нашей семье у детей есть персональный компьютер и нетбук, поэтому они не имеют проблем при работе с системой, работают с ней с удовольствием. Несмотря на то, что мы живем в населенном пункте, находящемся в 20 километрах от районного центра, имеем только мобильный интернет, система работает прекрасно, без технических неувязок.

КОНКРЕТНО.

Куда обратиться за помощью по дистанционному обучению

Учителям, преподавателям, директорам школ

Для организации дистанционного обучения в системе образования Владимирской области создана и функционирует среда электронного и дистанционного обучения (СЭДО ВО).

Зарегистрироваться и получать всю необходимую информацию можно на сайте ЭДО.ОБРАЗОВАНИЕ33.PФ Для входа на портал необходимо создать учетную запись.

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Для получения всех необходимых консультаций, инструкций и методического сопровождения организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий можно обращаться на горячую консультационную линию Регионального центра цифровой трансформации в образовании. На сайте ВИРО размещены ответы на часто задаваемые вопросы (раздел ЧаВо).

Сайт rcito.viro33.ru/

Телефон +7 (4922) 77-87-66;

Электронная почта: edo@obrazovanie33.ru.

Для оповещения и общения педагогов по вопросам дистанционного образования созданы канал и чат в Тelegram (адрес в Тelegram - https://t.me/dist_vlad)

Это самый быстрый способ быть в курсе всех событий и изменений.

Родителям и ученикам

На сайте департамента образования создан Информационный портал "Электронное образование Владимирской области". Там можно получить всю необходимую информацию. Адрес в интернете ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ.