2020-04-24T22:03:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 апреля 2020: сделано 15000 анализов, выявлено около 400 случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 25 апреля 2020
Вероника ПАНИНА
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Количество анализов растетКоличество анализов растетФото: Мария ЛЕНЦ
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В последние дни больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области - в Петушинском районе. Общее количество жителей региона, зараженных коронавирусом - около 400 человек. При этом в сутки лаборатории медицинских учреждений региона выполняют более 600 исследований. Пока лаборатории работают не на полную мощность - всего в регионе в сутки могут проводить более 1300 исследований, но, как говорят в оперативном штабе, такой необходимости нет, столько проб не отбирается. Анализы на коронавирус делают всем больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, медикам, людям, приехавшим из регионов и стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Точнее, так должно быть по распоряжению директора департамента здравоохранения. Однако реально в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать анализы у больных с симптомами респираторных заболеваний. Например, такой случай был недавно в Муроме. При отказе надо немедленно жаловаться по телефонам горячей линии. Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Всего за время эпидемии коронавируса во Владимирской области сделано 14714 лабораторных исследований на Covid-19. Из них 8567 – в лабораториях подведомственных медицинских организаций, 5294 – в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и 853 исследования – в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии, который располагается в Петушинском районе. На этой неделе к проведению анализов подключились еще две лаборатории медучреждений. Помимо Областной клинической больницы, Городской больницы №6 города Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера анализы делает Областной кожно-венерологический диспансер и Гусь-Хрустальная городская больница. Кроме того, жители области получили возможность пройти исследование на Covid-19 в некоторых негосударственных клиниках.

На оснащение государственных лабораторных служб для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции из областного бюджета было выделено 18 млн рублей. Лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием и расходными материалами.

А тем временем жители региона продолжают нарушать режим самоизоляции. 24 апреля во Владимире был зафиксирован минимальный "Индекс самоизоляции", который измеряет Яндекс. Во Владимире в 14.00 он составил 1,9 балла, в Муроме 2,4 балла, в Гусь-Хрустальном - 2,3 балла, в Коврове - 2,6 балла, в Александрове - 2,3 балла. Это означает "на улице очень много людей".

Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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