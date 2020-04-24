«Не мог говорить, задыхался, врач ставил бронхит»: 80-летнего муромлянина с пневмонией отвезли в больницу только на шестой день

14 апреля 80-летний житель Мурома Валерий Казаков почувствовал себя плохо: температура 38 °C и сильный кашель. Как положено, в поликлинику не пошел, вызвал врача. Спустя несколько часов в дверь постучал молодой мужчина в белом халате. Валерий и его 67-летняя жена Наталья спросили: «А почему вы не в защитном костюме?» На что врач, по их словам, ответил: «В Муроме нет коронавируса, а все, что говорят, – «пугалки».

Выписал уколы и сказал: «Делайте сами»

Как рассказала «Комсомолке» Ксения Шувалова, падчерица Валерия и дочь Натальи, врач прошел в комнату, послушал ее отчима и сразу поставил диагноз «бронхит». Выписал уколы «Цифрелаксон» и, передавая рецепт, сказал: «Вы их сами делайте, из больницы к вам никто не придет». В итоге препарат Валерию колола жена, благо, уколы умела делать. Врач не заикнулся ни об анализе на коронавирусную инфекцию, ни о госпитализации.

На следующий день – 15 апреля – ждали улучшений. Чуда не случилось: Валерию Казакову стало только хуже. 16 апреля вызвали «скорую помощь», фельдшер ввел жаропонижающее, сказал лежать дома. Через 2 часа температура вновь скакнула вверх. Утром 17 апреля, когда 80-летний Валерий Казаков уже не смог самостоятельно встать, опять вызвали врача. Пришел тот же доктор.

- Температура была такая же - 38 °C. Он уже не мог говорить, задыхался. Но врач хрипов не услышал и в рецепт добавил еще одни таблетки. Мама стала говорить, что отчим уже не ест, не ходит. Но его все равно оставили дома. 19 апреля история повторилась: приехала «скорая», фельдшер вколол жаропонижающее и отказался везти в больницу, - рассказала Ксения Шувалова. – Я живу с семьей во Владимире, все эти дни я постоянно звонила маме и недоумевала: почему врачи не могут оказать помощь, взять анализ на коронавирус и направить в больницу? Решил проблему в тот же день мой звонок в Роспотребнадзор. Отчима через несколько часов забрали в Муромскую городскую больницу №2.

Валерию Казакову сделали рентген. В результате выявили не бронхит, а двустороннее воспаление легких. Мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких и взяли анализ на коронавирус. 21 апреля его перевезли в третью больницу, во второй, по словам Ксении Шуваловой, не хватило мощности аппарата ИВЛ.

«Готовим документы в суд»

- Врачи сказали ждать худшего, - плачет Ксения. – Я принимаю его как родного отца. Этим летом мы хотели пустить с ним на воду катамаран, который он сам сконструировал. Отчим 11 лет преподавал в Муромском машиностроительном институте, его ученики до сих пор приглашают на вечера встреч. Он - автор десятков изобретений, которые были внедрены как в СССР, так и в Российской Федерации. И ученики, и мы – его родные – верим, что он поправится!

Маму Ксении госпитализировали по просьбе Валерия - у неё также стала подниматься температура. Фото из архива семьи

В больнице Валерий рассказал, что у его жены – мамы Ксении – тоже поднимается температура. Он, беспокоясь за здоровье супруги, попросил врачей, чтобы госпитализировали ее тоже.

- 21 апреля мама вызвала «скорую» и сказала мне, что ее ждут во второй больнице. У нее также поднималась температура до 38. Позже у мамы подтвердилось воспаление легких, - продолжает Ксения.

В этот же день у Натальи взяли анализ на Covid-19. Пока ни ее результаты, ни Валерия не пришли. Дочь говорит, что мама дышит сама, ей делают три капельницы в день.

- Сейчас мы готовим документы в суд на врача, который приходил два раза и ставил бронхит. Также мы написали письмо в департамент здравоохранения Владимирской области. Пока ответа от него не последовало, - говорит дочь.

«Комсомолка» нашла врача, который приходил к семье, и пыталась узнать, почему он в первый же день не взял анализ на коронавирус и не госпитализировал пациента? Доктор сказал нам: «Всего доброго, до свидания» и положил трубку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В департаменте здравоохранения Владимирской области пояснили, что рассмотрят письмо от Ксении Шуваловой.

- Ответ дается в течение месяца с момента регистрации. Если письмо прислали, это не значит, что мы сразу на следующий день будем готовы все сказать заявителю. Нужно проводить проверку, оценивать действия медика, правильно ли лечили пациента, - ответили в департаменте.

ДОПОЛНЕНИЕ

24 апреля в 12.40 Ксения сообщила нам, что пришел анализ Валерия Казакова на коронавирус. Covid-19 подтвердился. Результаты мамы Ксении пока остаются неизвестными.