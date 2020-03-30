2020-03-30T14:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый заразившийся коронавирусом во Владимирской области скончался

Еще одна женщина с этим же вирусом находится во владимирской больнице
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сорокавосьмилетний житель Коврова умер 27 марта в Центральной городской больнице, где он лежал с двусторонней пневмонией. По рассказам знакомых, незадолго до болезни он замерз, занимаясь с автомобилем. За границу в недавнем прошлом он не выезжал и с приехавшими оттуда не контактировал, но у него взяли анализы на новый вирус, как берут у любого попадающего в больницу с пневмонией. Анализ показал, что ковровчанин действительно подхватил новый коронавирус, но специалисты отмечают, что пока неясно, что послужило причиной смерти.

- У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус. Пока нет причинно-следственной связи между выявленным коронавирусом и смертью пациента. Точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома, - отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Также в понедельник, 30 марта, стала известно и о еще одном случае случае выявления коронавируса в регионе. Его обнаружили у жительницы областного центра. Сейчас женщина госпитализирована в городскую инфекционную больницу, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Кстати, в региональном Роспотребнадзоре предупреждают, что появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в регион привезли пациентов с коронавирусом из Москвы и Подмосковья – только слухи. Как сообщила Марина Корлтунова, таких пациентов к нам в область не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
Коврочанину может грозить реальный срок за ложный донос
Муромлянка выследила вора, который из ее машины украл сумку с деньгами
Во Владимирской области вырос спрос на продукты с большим сроком хранения
Сотрудник ковровского предприятия продал документы о ремонте военной техники
Начальника сбыта КЭМЗ подозревают во взяточничестве
Заявки на подключения к интернету продолжают расти, сеть «Ростелекома» работает устойчиво
Ковровчанин и его подруга насмерть забили пенсионерку
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Первые заболевшие коронавирусом во Владимирской области: сразу два случая
Во вторник во Владимире ожидается снег
Во Владимирской области закрылись МФЦ
В Юрьев-Польском районе спасатели успели потушить ежика, загоревшегося от пала травы
Коронавирус во Владимирской области, новости на 30 марта
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: социальные и школьные проездные пока отменять не будут
Спектаклем Владимирского театра драмы открылся всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн"
Режим повышенной готовности во Владимирской области из-за коронавируса: все социальные выплаты за апрель будут перечислены до 3 апреля
Двоих гусевчан задержали с героином и метамфетамином