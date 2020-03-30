Первый заразившийся коронавирусом во Владимирской области скончался

Сорокавосьмилетний житель Коврова умер 27 марта в Центральной городской больнице, где он лежал с двусторонней пневмонией. По рассказам знакомых, незадолго до болезни он замерз, занимаясь с автомобилем. За границу в недавнем прошлом он не выезжал и с приехавшими оттуда не контактировал, но у него взяли анализы на новый вирус, как берут у любого попадающего в больницу с пневмонией. Анализ показал, что ковровчанин действительно подхватил новый коронавирус, но специалисты отмечают, что пока неясно, что послужило причиной смерти.

- У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус. Пока нет причинно-следственной связи между выявленным коронавирусом и смертью пациента. Точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома, - отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Также в понедельник, 30 марта, стала известно и о еще одном случае случае выявления коронавируса в регионе. Его обнаружили у жительницы областного центра. Сейчас женщина госпитализирована в городскую инфекционную больницу, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Кстати, в региональном Роспотребнадзоре предупреждают, что появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в регион привезли пациентов с коронавирусом из Москвы и Подмосковья – только слухи. Как сообщила Марина Корлтунова, таких пациентов к нам в область не поступало.