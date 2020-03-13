У владимирского должника за свет арестован автомобиль

Владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провел очередной рейд по должникам за коммунальные ресурсы в областном центре. В ходе мероприятия у одного из жителей областного центра, не платившего за свет с января 2015 года по февраль 2018 года, был арестован автомобиль Mitsubishi Lancer.

Несмотря на то, что сейчас клиент оплачивает квитанции регулярно, о своем застаревшем долге в 62 180, 62 рубля он забыл и погашать его не торопился. Но по решению суда сделать это в полном объеме жителю Владимира все-таки придется в течение 10 дней, иначе арестованный авто будет выставлен на торги.

На начало марта 2020 года сумма долга жителей Владимирской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию превысила 103 млн рублей, а за тепло и горячу воду составила почти 423 млн рублей. Поэтому совместные рейды энергетиков и представителей ФССП по должникам проводятся регулярно.

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В январе-феврале 2020 года по заявлениям «ЭнергосбыТ Плюс» судами Владимирской области было принято свыше 2000 тысяч заявлений о взыскании с неплательщиков задолженностей. В отношении неплательщиков, не погасивших своевременно долг по судебному решению, «ЭнергосбыТ Плюс» направил в отдел судебных приставов более 4068 исполнительных документов на принудительное взыскание задолженности с суммой требований свыше 30 млн рублей.

«До направления исков в суд мы проводим активную работу со своими клиентами: напоминаем по телефону о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию, направляем смс-предупреждения о наличии задолженности, отправляем по почте письменные претензии, уведомляем о задолженности в каждой квитанции», - уточнила руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает всех клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи. Для тех, кто все же накопил долг за электричество, горячую воду и тепло, до 31 мая действует акция «Весна – тают пени», в рамках которой можно погасить долги без уплаты пени. Подробности об акции размещены на сайте компании: https://vladimir.esplus.ru/promo/aktsiya-vesna-tayut-peni-2020-vladimir/.