В феврале более тысячи владимирцев остались без света из-за долгов

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в феврале отключил электроэнергию у 1193 неплательщиков в девяти районах и областном центре. Суммарно они задолжали компании 46,8 млн рублей.

В общей сложности в течение прошлого месяца компания направила уведомления о возможном ограничении 1193 клиентам Владимирской области, не оплативших на 46,8 млн рублей за свет. Из них 409 сразу же поспешили урегулировать вопрос с растущим долгом и на сегодняшний день погасили 2,9 млн рублей.

Ограничение подачи электроэнергии - крайняя мера, на которую сбытовая компания вынуждена идти, если клиент систематически игнорирует предупреждения. В случае непогашения долга в течение двух месяцев, клиенту под роспись вручается уведомление о предстоящих санкциях.

По истечении двадцати дней с даты вручения извещения, сотрудники компании формируют список адресов и приступают непосредственно к отключению электроэнергии. Возобновление подачи ресурса производится только после полной оплаты задолженности.

В марте уведомления о возможных санкциях «ЭнергосбыТ Плюс» уже направлены в адрес 2610 человек, их совокупная задолженность составляет 76,7 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи. Для тех, кто все же накопил долг за горячую воду и тепло, до 31 мая действует акция «Весна – тают пени», в рамках которой можно погасить задолженность без уплаты пени. Подробности об акции размещены на сайте компании

Более подробную информацию об участии в акции можно получить по телефону: 8 (800) 100-75-30 и на сайте компании https://vladimir.esplus.ru/promo/aktsiya-vesna-tayut-peni-2020-vladimir/.

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира.