Владимирцев предупреждают о рисках отравления угарным газом

Использование газа для обогрева жилых помещений, нагрева воды или приготовления пищи – одно из благ современной цивилизации. Однако не стоит забывать, что это утверждение справедливо лишь при неукоснительном соблюдении потребителями основных правил газовой безопасности.

Причины отравлений угарным газом

Пренебрежение этими правилами приводит к несчастным случаям, в частности – к отравлениям угарным газом.

Основная причина отравлений угарным газом – интенсивное использование газовых приборов в помещениях с недостаточным воздухообменом (при герметично закрытых окнах и дверях, отсутствии тяги, неисправности дымоходов и систем вентиляции), а также самовольное вмешательство неспециалистов в работу газового оборудования.

Внимание: опасные колонки!

Особую опасность с точки зрения рисков отравления угарным газом представляют проточные газовые водонагреватели с камерой сгорания открытого типа без отвода продуктов сгорания (бездымоходные колонки), которые ранее массово устанавливались (в том числе в многоквартирных домах) и до сих пор используются в населенных пунктах, не имеющих централизованного горячего водоснабжения.

В целях обеспечения безопасности при использовании таких колонок для них предусмотрено принудительное нагнетание воздуха в помещение. Однако многие жители, проводя в своих квартирах ремонты, в нарушение правил эксплуатации со временем ликвидируют такие вентиляторы, заклеивают вентиляционные отверстия, существенно ухудшают циркуляцию воздуха за счет установки герметичных пластиковых окон и дверей.

Самовольное изменение системы воздухообмена в помещениях нередко приводит к отравлениям угарным газом даже при исправно работающем газовом оборудовании!

Используйте современное газовое оборудование

Во избежание несчастных случаев специалисты советуют отказаться от использования бездымоходных колонок и перейти на электроводонагреватели, либо использовать современные безопасные газовые котлы и водонагреватели с закрытой камерой сгорания. Забор воздуха для горения в них осуществляется прямо с улицы по отдельному воздуховоду; продукты сгорания также выводятся по индивидуальному дымоходу и не соприкасаются с воздухом помещения. Для замены газового оборудования необходимо обратиться в офис специализированной организации, которая имеет такие полномочия.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

О чем надо помнить, чтобы не отравиться угарным газом

* Чтобы избежать отравления угарным газом во время работы газового оборудования обязательно открывайте форточки, приоткрывайте окна для обеспечения притока воздуха в помещение.

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* Герметичное закрытие окон и дверей во время использования газовых приборов способствует выгоранию кислорода в помещении и приводит к неполному сгоранию топлива - выделению ядовитого угарного газа.

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* Газовый проточный водонагреватель используется для кратковременного подогрева воды. Его работа в постоянном режиме увеличивает риск отравления продуктами неполного сгорания топлива.

* Не используйте для обогрева помещений газовую плиту или духовку – при недостаточной циркуляции воздуха это также может привести к выгоранию кислорода в помещении и, как следствие – к образованию угарного газа.

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* Нельзя использовать для сна помещения, в которых установлены газовые плиты, колонки, котлы.

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* Обязательно проверяйте тягу перед использованием газового оборудования. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами нельзя.

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Проверьте исправность дымоходов и вентиляционных каналов!

Управляющие компании или иные организации, лица, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирном доме, а в домовладениях - собственники домовладений по закону обязаны заключить договор о проверке, а также при необходимости - об очистке и (или) ремонте дымовых и вентиляционных каналов со специализированной организацией, которая допущена к выполнению данного вида работ.

Проверка исправности дымоходов должна производиться три раза в год: до начала отопительного периода, в ходе отопительного периода и после его окончания.

Какие специализированные организации законодательно уполномочены проводить проверки и выполнять ремонтные работы можно узнать в вашей управляющей компании или обратившись во Всероссийское добровольное пожарное общество.

КОНКРЕТНО

Горение является химической реакцией, при которой происходит взаимодействие имеющихся в топливе углеводородов с кислородом, который содержится в воздухе. При достаточном количестве кислорода происходит полное сгорание газа и в окружающую среду вместе с выделяемым теплом (при сгорании дров, угля или мазута – еще и дыма) поступают практически безвредные углекислый газ (СO2) и водяные пары. Вследствие же недостаточного притока воздуха к горелкам газовых приборов в герметично закрытых помещениях сгорание топлива происходит не полностью, образуется смертельный для человека угарный газ - он же окись углерода (СО).

Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Токсичность угарного газа весьма высока. При определенных условиях его смертельная концентрация в помещении достигается за считанные минуты.

ВНИМАНИЕ!

Симптомами отравления угарным газом в зависимости от степени поражения и общего состояния организма являются: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Неотложная помощь при первых признаках отравления заключается в немедленном прекращении дальнейшего проникновения ядовитой окиси углерода в организм потерпевшего. Его следует срочно вывести из загрязненного помещения, обеспечить доступ чистого воздуха.

Не задерживайтесь сами в помещении, где предполагаемо скопился угарный газ (он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха и этим особо опасен), вызывайте "скорую помощь" по телефону 03.

До приезда врача можно поднести потерпевшему к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом, чтобы привести его в сознание; растереть грудь, напоить пострадавшего горячим чаем или кофе. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести необходима срочная госпитализация.