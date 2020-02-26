Депутат ЗС Сергей Бирюков: Я не вижу у главврача скорой настроя на конструктивный диалог

Проблемы на владимирской станции скорой помощи возникли еще в прошлом году. Проблемы настолько серьезные, что за их решение вынуждены были взяться депутаты Законодательного собрания. В декабре были выработаны рекомендации по исправлению ситуации, срок для их реализации был определен 1 марта. Однако в этом году ситуация обострилась настолько, что члены рабочей группы Заксобрания уже трижды были вынуждены встречаться с коллективом станции скорой помощи.

"Руководство намеренно осложняет работу врачам"

По плану очередное заседание рабочей группы по проблемам «скорой» должно было состояться в начале весны. Но встретиться пришлось досрочно. Сначала - на площадке Заксобрания, тогда поводом послужила жалоба сотрудников на то, что руководство намеренно осложняет им работу, присылая сразу несколько вызовов. Расставлять приоритеты и координировать работу бригад - задача диспетчера. Но, якобы «по устному приказу главврача», она была возложена на линейных медиков.

Во второй раз депутаты выехали на место 12 февраля, чтобы выслушать обе стороны усугубляющегося конфликта и объективно разобраться в причине новой проблемы. Особого желания конструктивно наладить отношения с коллективом со стороны главврача «скорой» Сергея Кулибабы они не увидели. Тем не менее, факты одновременных вызовов прекратились.

Однако, вопрос по устранению тех проблем, о которых медики «скорой» публично заявили еще 3 месяца назад, остался открытым. И вот на прошлой неделе на встречу с коллективом "скорой" выехали депутаты Сергей Бирюков и Антон Сидорко, а также глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев - разбираться в том, почему пробуксовывает исполнение рекомендаций, утвержденных постановлением Заксобрания.

Реагируя на нездоровую ситуацию внутри коллектива и опасения сотрудников относительно реальности выполнения рекомендаций в установленные сроки, депутатская группа планировала заслушать предварительную информацию руководителя учреждения о том, как продвигается дело. Но Сергей Кулибаба на встречу не пришел, оформив больничный. Вместо него ответ пришлось держать исполняющему его обязанности Георгию Жукову. По некоторым из более чем трех десятков пунктов рекомендаций движение есть. В том числе по такому важному, как подготовка нового коллективного трудового договора с обоснованием распределения стимулирующих и компенсационных выплат. Но многие из поставленных задач так и не решаются.

Всего 10 "скорых" на город

Депутаты отметили фатальный дефицит кадров - вместо положенных на город 35 бригад работает только 10. Но при этом в департаменте здравоохранения говорят, что от скорой помощи поступила заявка только на двух фельдшеров. По мнению членов рабочей группы, руководство "скорой" не прилагает усилий для решения проблем.

- Несмотря на явное недовольство коллектива, несмотря на наше вмешательство, к сожалению, мы не видим, чтобы руководство станции скорой помощи как-то всерьез активизировалось и начало вплотную заниматься решением тех задач, которые были обозначены в рекомендациях. Мы видим, что программное обеспечение планшетов, на которых приходится работать медикам скорой, не выдерживает никакой критики, поставщики явно схалтурили. Но при этом юристы «скорой» выставили подрядчику неустойку в 2,2 млн. руб., ничего не получили и продолжают чего-то ждать. А где иски в суд, где работа юристов? Вроде бы начали подбирать новую программу, но такое ощущение, что снова как-то вслепую: людям - тем, кому на ней работать - ничего не показали, не обсудили, не спросили их мнения. Большинство проблем решить можно. Но для этого надо разговаривать с людьми, слушать и слышать коллектив. А этого желания и этой способности, к сожалению, у нынешней администрации учреждения я так и не увидел, - резюмировал председатель комитета по социальной политике и член рабочей группы по «скорой» Сергей Бирюков.