2020-02-19T11:18:15+03:00
Общество

Барни раскрывает секреты!

Технолог «Барни» ответил на вопросы читателей «КП Владимир»
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Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина АнтоноваСтарший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова
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Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова продолжает отвечать на вопросы наших читателей, которые они задавали на нашем сайте в декабре и январе, и рассказывает, как создают нежные бисквиты.

1. Подходит ли Барни для ежедневного потребления детьми?

Продукт был задуман как часть сбалансированного перекуса. Таким образом, мы рекомендуем дополнять пирожное Барни молочными продуктами, фруктами или напитками без подсластителей.

Человек должен питаться разнообразно: поэтому мы не рекомендуем делать одинаковые перекусы ежедневно.

2. Подходит ли пирожное Барни вегетарианцам?

Из ингредиентов животного происхождения в состав Барни входят только яйца и молоко. Потребители, придерживающиеся определенной диеты, должны принимать решение о покупке и употреблении Барни на основании этой информации.

3. У Барни экологичная упаковка?

На упаковке Барни вы можете увидеть специальный знак в виде стрелок – это петля Мебиуса. В центре петли вы видите номер и аббревиатуру - это код переработки. Упаковка Барни сделана из картона – групповая упаковка, и из пластика 5PP (полипропилен) – индивидуальная упаковка. Эти виды упаковки пригодны для переработки на территории Российской Федерации. При раздельном сборе мусора картонную упаковку продукта вам нужно размещать в контейнеры для бумаги и картона, а индивидуальную упаковку «флоупэк» - в контейнеры для пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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