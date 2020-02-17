Барни раскрывает секреты!

Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова продолжает отвечать на вопросы наших читателей, которые они задавали на нашем сайте в декабре и январе, и рассказывает, как создают нежные бисквиты.

1. Как вы можете доказать, что Барни можно давать детям?

Бисквиты «Барни» полностью отвечают действующему законодательству России и прошли государственную регистрацию, поэтому разрешены для питания детей дошкольного и школьного возраста. Для того, чтобы получить такую регистрацию, продукция должна пройти специальные исследования и соответствовать дополнительным требованиям, предъявляемым к продуктам для детского питания. Поэтому «Барни» можно смело давать детям дошкольного и школьного возраста.

2. С какого возраста я могу давать Барни своим детям?

Бисквитные пирожные Барни предназначены для детей от 3-х лет и взрослых.