2020-02-11T14:14:07+03:00
Общество

Барни раскрывает секреты!

Технолог «Барни» ответил на вопросы читателей «КП Владимир»
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Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина АнтоноваСтарший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова
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Что входит в состав любимого детьми и взрослыми мягкого бисквитного пирожного «Медвежонок Барни»? Кто придумывает новые лакомства? Откуда привозят ингредиенты для этого пирожного? Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова отвечает на вопросы наших читателей, которые они задавали на нашем сайте в декабре и январе, и рассказывает, как создают нежные бисквиты.

1. Откуда привозят компоненты для ваших пирожных?

Бисквитное пирожное Барни, которое делают в Собинке, имеет сбалансированный состав и производится с использованием пшеничной муки, сахара, яиц, растительного масла, шоколада (в случае шоколадной начинки) и молока – почти совсем как в домашней выпечке. Все ингредиенты мы получаем от одобренных производителей, прошедших аудит нашей компании и соответствующих всем требованиям качества и безопасности. Муку и яйца, например, мы получаем от отечественных производителей. Вообще более 70%[1] всех ингредиентов в нашей продукции – российского происхождения, кроме, конечно, шоколада, ведь какао-бобы растут только в Африке и других тропических странах

2. Всегда хотела спросить: а кто придумывает все эти пирожные – конфеты – шоколадки?

Создание новых продуктов – это одна из самых захватывающих частей нашей работы, в которой участвуют сотрудники из разных отделов - анализа рынков, отдела исследований и разработок, производства, маркетинга и другие. В Mondel z International любой сотрудник может предложить идею на рассмотрение, и если она понравится, то ее могут взять на реализацию. Идеи также могут приходить из других стран мира, или наоборот – успешные российские новинки могут становиться образцом для других рынков. Как только идея принята к разработке, ее воплощают в жизнь наши технологи в специальных лабораториях, затем новый продукт получает необходимые сертификаты, проходит тест на популярность среди потребителей, и только после этого он может попасть в серийное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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