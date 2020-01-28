«Полпути - пешком, еще половину - автостопом»: 16-летний муромлянин рассказал, как нашел в подъезде пропавшего мальчика из Меленок

В Меленках после новогодних каникул пропал 13-летний мальчик. Уже через пару часов к поискам подключились все полицейские Владимирской области. Вдруг в муромском отделе полиции раздается звонок: «В подъезде моего дома сидит подросток, согревается чаем, который я налил...» 10 минут после вызова, и трое полицейских на месте. Парень, испугавшись, бежит на верхние этажи, а после признается: ушел из дома, потому что хотел доказать родителям свою самостоятельность.

«В твой подъезд зашел погреться»

- Я возвращался с прогулки в районе 21.30, захожу в подъезд и замечаю незнакомого парня в углу. Напугался: никогда раньше не видел его в нашем районе. Потом пригляделся и решил подойти: «Как здесь оказался? Может, помощь нужна?». Он объяснил, что приехал из Москвы к бабушке, а она ушла, вернется только к шести утра, поэтому ему приходится сидеть в подъезде. Да, забавная история. Правда, поддается сомнению: разве бабушка отправит его в подъезд? Я решил вынести ему чай и конфеты. После 40-минутного разговора, он выдал: «Живу в Меленках. Ушел из дома потому, что родители не считают меня самостоятельным. Полпути шел пешком, а потом добирался до Мурома автостопом. В твой подъезд зашел погреться — была открыта дверь. Дома не был около двух суток», - рассказал нам студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа Максим Аношин.

16-летний Максим пытался образумить мальчишку, мол, тебя ищут родители, переживают, а ты так с ними поступаешь. Зачем куда-то бежать, когда можно все обсудить?

- Но он ни в какую. Мне пришлось выйти на улицу под предлогом «позвонить другу» и набрать в полицию. После я вернулся в подъезд и уже ждал наряд. Трое полицейских приехали минут через 10, мальчик испугался и ринулся по лестнице наверх. Дальше уже с ним провели беседу и отвели к служебной машине, - сказал Максим Аношин.

Полицейские пришли в колледж, чтобы наградить МаксимаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

«Спасибо, что я не отправился в последний полет»

О случившемся студент никому не рассказал. Преподаватели и однокурсники узнали о его поступке от полицейских, которые пришли в колледж, чтобы вручить благодарность за проявленные бдительность и внимание, что, возможно, помогло избежать беды.

- Не рассказал потому, что не люблю хвастаться. Конечно, я не ожидал, что меня наградят. Обрадовался, - кратко сказал юноша.

Максим отметил, что всегда старается помочь людям, которые попали в беду. Например, несколько месяцев назад он отговорил летчика от самоубийства. Мужчина стоял на мосту и смотрел вниз. Увидев это, студент подбежал к нему и завел разговор. Заплаканный летчик объяснил свое решение тем, что его определили в запас, так как возраст уже не позволяет работать, соответственно, зарплата перешла в пенсию, причем, невысокую. После этого его бросила жена, отсудила дом, жизнь пошла наперекосяк.

- Мы разговорились, и я переубедил его это делать. Он сказал: «Спасибо, что я не отправился в последний полет».

Мама Максима не сомневается, что корни такого поведения – в генах. Дедушка парня, Николай Федорович Роганов, более 15 лет служил в муромской милиции. Максим думает пойти по его стопам, ведь одно из главных качеств — помогать людям в любое время — у него есть.