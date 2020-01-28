Старейшему акушеру-гинекологу России — 95 лет!

25 января ей исполнилось 95 лет. А закончила работать Татьяна Фролова лишь в 2017 году! Последним местом ее работы стала областная психиатрическая больница №1, а до этого она трудилась в родильном доме №1 города Владимира. Даже 90-летний юбилей эта невероятная женщина праздновала на работе. А ведь за плечами у нее — непростая судьба и множество испытаний.

Сбежала в Иваново ради медицины

Татьяна Григорьевна — ветеран Великой Отечественной войны. Она помнит голод и жуткий холод по ночам, бытовую неустроенность и разруху.

Она родилась в Меленках. Мама воспитывала пятерых детей, папа работал санитарным врачом, старшая сестра Леночка поступила в медицинский институт, сама Таня заканчивала школу. За 45 дней до войны отца забрали в армию. Сказали, что на переподготовку. Оказалось — на фронт.

Война пришла в школьный выпускной. Молодежь уже расходилась по домам, как в шесть утра услышала сообщение об объявлении войны. Всем классом побежали в военкомат. Но из 24 человек взяли только 17. Татьяна на фронт не попала, ей не было еще 16 лет. Но именно тогда она поняла, что медицина — ее судьба, ведь каждый день соседям приходили похоронки, умирали друзья и близкие.

- Я мечтала учиться на врача в Москве, но ее могли в любой момент захватить немцы. Поэтому поехала в Иваново. Мама, конечно, против была. Но я все равно поехала, причем без билета. Денег-то не было. Соседи по вагону добрые были, прятали меня под лавкой и загораживали мешками. Так и ехала, - вспоминает Татьяна Григорьевна.

Жить в незнакомом городе было непросто. Молоденьким студенткам пришлось бороться с холодом. Общежитие не отапливали. Обогревались электроплитками. Одна плитка не спасала, а за две могли выгнать. Каждый вечер в общежитие заглядывала комиссия. А было так холодно, что приходилось сдвигать кровати и укрываться матрасами. Когда становилось совсем невыносимо, бегали в институт. Стелили пальто под лестницей, рядом со столовой и ночевали.

Учебу Татьяне приходилось совмещать с работой в госпитале. Девушки писали письма за раненых, кормили их, стирали бинты, делали перевязки. К виду крови привыкали быстро.

Хирург опаздывал, сама вырезала опухоль

В 1947 году после окончания института Таню направили в родной город Меленки, в женскую консультацию районной больницы — нужно было поднимать демографию. «Боевое крещение» молодая девушка прошла в хирургическом отделении. Сначала помогала опытному доктору — хирургу Иконникову, а потом и сама начала делать сложные операции. В эти годы мужчин в Меленках не хватало. На хрупкие плечи женщин легло немало хлопот. Напряженная работа, ночные дежурства и скромное жалование. Но никто не жаловался. Главное — война закончилась.

Через восемь лет ценного специалиста перевели в Муром заведующей гинекологическим отделением на 15 коек. Мест не хватало, бывало, что женщины лежали на полу. Тогда Татьяна Григорьевна «выбила места» в хирургии. А затем добилась, чтобы отделение расширили до 60 коек.

Потом Татьяну Григорьевну стали зазывать во Владимир, в областной роддом. Врач, конечно, согласилась. Она спасала не только малышей, но и рожениц. За плечами акушера-гинеколога — тысячи сложнейших операций и драматических случаев. Однажды позвонили в два часа ночи из больницы и говорят, что у женщины открылось страшное кровотечение и если сейчас не прооперировать, то она умрет. Татьяна Григорьевна схватила плащ и в домашних тапках побежала. По дороге упала в лужу. Вбежала в больницу - с нее течет, быстро переоделась в халат, помазала руки йодом, и в операционную. Женщину спасли.

А в другой раз Татьяну вызвали на операцию по удалению кисты, а это оказалась опухоль кишечника. Хирурга еще не было, в итоге женщина сама прооперировала. Когда приехал хирург, она уже зашивала пациента. Тот посмотрел, похвалил акушера и уехал.

Женщины свою спасительницу боготворили: называли в честь доктора дочерей, отправляли открытки, исписывали словами благодарности книги отзывов. По словам Татьяны Григорьевны, ее до сих пор узнают на улице.

В 55 лет Татьяна Григорьевна перешла работать в Областную психиатрическую больницу №1. И работала там почти 40 лет.

- Секрет моего долголетия — в движении и активности. Двигайся больше - проживешь дольше, - говорила нам Татьяна Григорьевна еще во время 90-летнего юбилея. - Кроме того, я — сторонница всего натурального. Никаких пластиковых окон и жалюзи. Овощи — только со своего огорода. И никаких диет! Ну а самое главное — любите себя, своих близких и свою профессию, как люблю ее я.