2020-01-17T18:10:51+03:00
Общество

Во Владимире в крещенскую ночь купаться будут пускать по одному

После обряда омовения угостят кашей и нальют чая
Валерия ПРОНИНА
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Озеро СемязиноОзеро СемязиноФото: Валерия ПРОНИНА
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Во Владимирской области подготавливают купели для обряда крещенского омовения. Сотрудники МЧС в этом году рекомендовали органам местного самоуправления организовать купания с берега, так как лед на реках слабый. Но все же на городских озерах Семязино, Глубокое, Гусинка и Заклязьменском пруду сделали прорубь. К майнам желающих искупаться пустят по одному.

Лед укрепят настилом и трапами Фото: Валерия ПРОНИНА

Лед укрепят настилом и трапамиФото: Валерия ПРОНИНА

На озере Семязино от берега до иордани — всего несколько метров. Специалисты отмечают, что лед на этом водоеме, к удивлению, прочен. Тем не менее его все равно укрепят дощатым настилом и трапами, а также сделают обрешетки, ограждение и «коридоры безопасности».

- Один человек подходит к майне, окунается, идет к берегу, и только потом заходит следующий участник купания. Должна соблюдаться очередность, и это проконтролируют спасатели и полицейские, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Майну на озере Семязино делают в пяти метрах от берега, максимальная глубина — 1.2 метра.

Специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды в местах крещенских купаний. Результаты показали: угрозы для здоровья людей нет. Но все же 18 января разрешенные места для купания еще раз обследуют, после чего будут составлены документы о приемке иорданей. В этот же день поставят раздевалки, пункты обогрева и освещение. Ночью же на каждой точке будут угощать кашей и чаем.

18 января иордани еще раз обследуют Фото: Валерия ПРОНИНА

18 января иордани еще раз обследуютФото: Валерия ПРОНИНА

- На городских водоемах продежурят 98 полицейских, конкретно на озере Семязино — 15 человек, плюс — сотрудники МЧС и медики. Планируется, что на каждый объект приедут четыре машины «скорой медицинской помощи». Главное- обеспечить безопасность, сами видите, какая погода, - отметил Борис Беликов, начальник управления гражданской защиты города Владимира.

Прийти на любой разрешенный для омовения водоем можно уже в 22.00 18 января, 19 января в 04.00 крещенские купания завершатся. По предварительным данным, будет 45 купелей. В крещенских купаниях поучаствуют почти 14 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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