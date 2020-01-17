Из-за материнского капитала во Владимирской области стали чаще рожать вторых детей

Программа материнского капитала продлена до 2026 года. Да еще и платить его теперь будут за первого ребенка. Мы решили посмотреть, насколько эффективна эта программа оказалась для Владимирской области.

Маткапитал так просто не получить

Задумано это было для того, чтобы люди раньше заводили детей и вообще рожали больше. Однако во Владимирской области, как мы помним, все последние годы прирост населения происходил лишь благодаря трудовой миграции. При этом рождаемость по-прежнему была ниже смертности. Вот нам и стало интересно, повлиял ли как-то материнский капитал на рождаемость в 33 регионе.

- Я думаю, для подавляющего большинства вменяемых людей материнский капитал не может являться определяющим при решении рожать или нет, - сказала Дарья Дементьева, мама двоих детей — 5-летнего Гриши и 2-летней Ксении. - Мы с мужем точно не думали о нем, когда решили родить второго ребенка. Просто поняли, что хотим еще. Однако в дальнейшем материнский капитал нам пригодился. И спасибо государству за эту помощь. Другое дело, что там столько подводных камней с получением. Мы вот не сразу смогли его использовать. Хотели увеличить свою жилплощадь, но ипотеку нам не давали — муж тогда временно не работал, а я была еще в декрете. Пришлось ждать, когда выйдем на работу.

Поздно начинают рожать

Тем не менее, в целом материнский капитал все-таки повлиял на демографические процессы. Как нам сказали во Владимирстате, с 2008 по 2015 годы число новорожденных год от года росло. Причем росло количество не только первых, но и вторых и третьих детей.

- Например, в 2018 году (за 2019 год статистики еще нет — Ред.) доля вторых и последующих детей в общем числе новорождённых поднялась до 63 процентов. Еще в 2017 году она составляла лишь 60 процентов, - сказали в статистическом ведомстве. - Но уменьшение числа потенциальных рожениц делает свое дело. За последние два года показатели рождаемости неуклонно падают. В 2018 году в области родилось около 12,6 тысячи младенцев, что на 740 меньше, чем в 2017 году.

Возможно, накладывает отпечаток и то, что современные женщины рожают все позже. На данный момент в области матерями становятся в среднем в 28 лет. Не удивительно, что сейчас второй ребенок у средней мамы появляется в 30 лет, а третий — в 32-33 года. Бабушка этой среднестатистической мамы первого рожала в 18 лет, второго в 19,5 лет, а третьего — в 23,5. В реальности кто-то достигнув 30-летнего возраста просто не захочет рожать.

- Я не хотела рожать, так как привыкла к свободной жизни и боялась проблем, в том числе материальных, не представляла как можно сидеть дома с ребёнком и не работать, - рассказывает Ирина Комарова, мать 4-летнего Антона. - Но муж уговорил и родила в возрасте «далеко за 30», было непросто, особенно когда начались большие проблемы со здоровьем у ребёнка в детском саду. Думаю, что другие не рожают, потому что после 30 лет у многих женщин уже появляются проблемы со здоровьем. Две близкие подруги моей мамы так и остались бездетными, так как не хотели нервничать из-за детских проблем.