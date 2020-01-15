Владимирское РО ФСС РФ информирует работодателей и сотрудников

В начале года многим жителям Владимирской области - как работодателям, так и работникам - необходимо получить справки о доходах за прошлый год

Владимирское РО ФСС РФ информирует о том, как это можно сделать

Способы подачи заявления на получение Справки о доходах:

1. Через личный кабинет застрахованного лица на сайте https://lk.fss.ru/recipient

2. Подача заявления лично в Филиал ГУ - Владимирского регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя).

3. Подача заявления в Филиал ГУ - Владимирского регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя) через уполномоченное лицо с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4. Направление заявления по почте.

Способы подачи заявления на получение Справки по форме 2 НДФЛ:

1. Через личный кабинет застрахованного лица на сайте https://lk.fss.ru/recipient

2. Подача заявления лично в Филиал ГУ - Владимирского регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя).

3. Подача заявления в Филиал ГУ - Владимирского регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя) через уполномоченное лицо с нотариально заверенной доверенностью в соответствии c Налоговым кодексом РФ.

4. Направление заявления по почте.

Способы получения справок:

1. Через личный кабинет застрахованного лица на сайте https://lk.fss.ru/recipient

2. Лично, по месту предоставления заявления.

3. Через уполномоченное лицо, по месту предоставления заявления.

4. Почтой (указать в заявлении адрес для направления).

Как подать запрос на получение справки о доходах через личный кабинет.

Для начала работы в Личном Кабинете (ЛК) Получателя услуг необходимо запустить браузер, в адресную строку ввести адрес: https://lk.fss.ru/recipient.

Вы перейдёте на страницу ввода логина и пароля пользователя.

Авторизация в ЛК поддерживается Единой Системой Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) Портала государственных услуг РФ (ЕПГУ). Для входа в кабинет, Застрахованный использует логин и пароль своей учетной записи на ЕПГУ.

После заполнения полей логина и пароля необходимо нажать кнопку «Войти» после чего пользователь попадает на страницу сервисов ЛК.

Для формирования запросов в Фонд необходимо выбрать на странице сервисов пункт «Запросы в Фонд». Для оформления запроса необходимо заполнить интерактивную форму, указав в том числе Субъект РФ – «Владимирская область», Территориальный орган ФСС – соответствующие филиал ГУ - Владимирского регионального отделения ФСС РФ. В поле «Текст обращения» формулируется запрос о предоставлении Справки о доходах или Справки по форме 2-НДФЛ.