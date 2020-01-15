Во Владимирской области в программу "Земский учитель" попало только 7 вакансий

Во Владимирской области с 10 января запущена федеральная программа "Земский учитель". По этой программе учителя, которые переедут работать в сельские школы или школы небольших городов, получат государственные субсидии - 1 миллион рублей.

Всего на данный момент в программе "Земский учитель" участвует больше 2500 школ со всей России. Из них во Владимирской области... 7 школ! В соседних Ивановской и Рязанской областях, например, по 9 школ. Это при том, что в нашем регионе в программу могут по закону попасть и городские школы в очень даже неплохих местах, например, в Суздале. Ведь "Земским учителем" можно стать не только в сельской школе, но и в поселке или городе с населением до 50 тысяч человек. Во Владимирской области, получается, в программу попадают почти все райцентры - кроме Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома.

Тем не менее - только 7 вакансий. Вот они.

1. Суздальский район, средняя школа поселка Садовый, учитель русского языка и литературы, 18 часов в неделю.

2. Кольчугино, средняя школа №5, учитель математики, 26 часов в неделю.

3. Юрьев-Польский, средняя школа №1, учитель английского языка, 25 часов в неделю.

4. Радужный, средняя школа №1, учитель истории и обществознания, 30 часов в неделю.

5. Судогодский район, Ильинская средняя школа, учитель математики, 21 час в неделю.

6. Камешковский район, Вахромеевская средняя школа, учитель математики, 20 часов в неделю.

7. Александровский район, средняя школа №10 города Струнино, учитель начальных классов, 18 часов в неделю.

Список уже сформирован, он утверждался в Министерстве просвещения в конце прошлого года по заявкам органов местного самоуправления. Почему муниципалитеты и обладминистрация не подали больше заявок - неизвестно, нехватка учителей у нас довольно серьезная. Но воспользоваться федеральными деньгами власти не захотели. Соответственно, региону выделено только 7 миллионов рублей - по миллиону на учителя.

Чтобы получить эти деньги, претенденты на вакансии должны пройти конкурсный отбор. К участникам есть довольно жесткие требования.

1. Среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, возраст до 55 лет.

2. Переезд - нельзя участвовать тем, кто живет в городе или поселке, в котором расположена школа. Другой привязки к региону нет - из Владимирской области можно ехать хоть в Калининградскую область, хоть в Якутию.

3. Заключение контракта на 5 лет. Если учитель уволится раньше - в течение 30 дней он должен будет деньги вернуть.

Зато этот миллион специальным изменением в Налоговый кодекс освобожден от налогов, то есть учитель получит всю сумму целиком, без вычета 13% НДФЛ. Тратить можно как угодно, ограничений нет.

Программа будет проходить в несколько этапов:

10 января - 15 апреля - прием заявок от претендентов;

16-30 апреля - отбор претендентов на уровне субъекта РФ;

1-15 мая - утверждение списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты;

16 мая - 15 июня - знакомство с местом работы (выезд на место);

5 июня - 20 июля - заключение трудового договора;

1 сентября - 1 декабря - оформление и получение компенсационной выплаты.

КСТАТИ

Если пересчитать этот миллион на пять лет работы, то получится чуть больше 16 000 рублей в месяц. При учительских зарплатах - неплохая прибавка. С другой стороны, эту сумму многие педагоги могут заработать репетиторством, не связываясь с переездами и не подписываясь на 5 лет отработки. Так что будут ли претенденты - покажет время.