Новый мусорный оператор Владимира: "Мусорного коллапса-то и не было!"

Новогодние праздники прошли, но в некоторых дворах прошлогодний мусор так и не вывезли. Фотографии с горами бутылок и фантиков продолжают всплывать в соцсетях. В общем, за праздники у владимирцев накопилось много вопросов как к новому региональному оператору, так и к властям. Те и другие дали ответы в форме брифинга.

Это не мусорный коллапс

- То, что называли мусорным коллапсом, на самом деле не мусорный коллапс, - заявил представитель ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов. – Мусорный коллапс – это разрушение всей системы. Был просто переходный период. В этот переходный период произошли переполнения контейнеров. Надо сказать, что каждый Новый год такое наблюдалось, но сейчас это было заметнее. Но «Биотехнологии» начали входить в график. В течение недели, надеюсь, мусорных завалов не будет. В дальнейшем, я думаю, не будет несвоевременного вывоза.

На защиту регионального оператора встала и и. о. директора департамента природопользования Татьяна Клименко, показавшая в качестве подтверждения работы «Биотехнологий» график завоза мусора на Марьинский полигон.

- Если вы обратите внимание на график вывоза мусора на Марьинский полигон, то увидите, что до и после Нового года цифры практически одинаковые, - заявила Татьяна Клименко. - Потому говорить, что у нас во второй зоне скопилось большое количество мусора на контейнерных площадках, неправомерно. Есть точечные проблемы, но региональный оператор начал работу 1 января, и ему досталось «наследство» от предшественников. И потом, мы все живем во Владимире и прекрасно помним прошлый и позапрошлый годы. Говорить, что у нас были идеально чистые контейнерные площадки в новогодние праздники, было бы нечестно.

Как вернуть свои деньги

Разумеется, многих интересует вопрос, можно ли получить скидки на вывоз мусора, если помойки не вывозили все праздничные дни. Оказалось, что механизм есть, но он достаточно сложный.

- Надо понять, что такое несвоевременный вывоз мусора. У нас правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрен период, когда он должен быть вывезен, - пояснила начальник государственной жилищной инспекции по Владимирской области Елена Андреева. – У нас сейчас холодный период, вывоз должен осуществляться раз в трое суток. Когда эти трое суток проходят, отклонения должно быть не более 48 часов. Соответственно, это пять суток. Если вывоз производится более, чем за пять суток, тогда производится перерасчет платы. За каждые 24 часа плата снижается на 3,3%. Факт нарушения четко фиксируется актом: управляющая компания, товарищество собственников жилья, сами жители или орган муниципального самоуправления (если это частный сектор) должны зафиксировать нарушение этим актом.

Елена Андреева отметила, что за праздничные дни в жилинспекцию поступило шесть обращений – не так много для мусорного коллапса. Но, учитывая, что не все знают о существовании этого надзорного органа и, тем более, не каждый знает, как в него обратиться, поясним: сделать это можно либо физически (прийти в инспекцию), либо через систему ГИС «ЖКХ». Просто позвонить и рассказать о проблеме не получится. Так что, обращений могло быть гораздо больше. В департамент природопользования на горячую линию в праздничные дни позвонили пять раз.

Парадокс вывоза мусора

А вот что действительно интересно и совсем не вяжется с логикой, так это контрактные обязательства и правила предоставления услуг ЖКХ. Дело в том, что еще во время заседания правления департамента цен и тарифов, на котором была установлена верхняя планка тарифа для «Биотехнологий», выяснилось, что по договору региональный оператор должен вывозить мусор каждый день. Этот парадокс пытались пояснить и и.о директора департамента природопользования Татьяна Клименко, и глава жилинспекции Елена Андреева, но лучше всего получилось, опять таки, у Альберта Скворцова.

- Это как с водой. У вас есть счетчик, вы попользовались водой один-два дня, вы платите за тот объем, который вы получили. Здесь тоже самое. Полный объем [услуги] предоставляется. Сейчас мы запустили работу, в дальнейшем мы будем вывозить каждый день.

Стоит отметить, что кроме денег за вывоз мусора, которые будет через ЕРИЦ брать региональный оператор «Биотехнологии», управляющие компании продолжат взимать плату за содержание контейнерных площадок. Ее оплата, в отличии от вывоза мусора, устанавливается не департаментом цен и тарифов, а самими жильцами на общедомовом собрании. Посмотреть, сколько с вас брали за эту услугу отдельно, можно через систему ГИС «ЖКХ».

Елена Андреева, Татьяна Клименко, Альберт Скворцов, Виктор ПридыбайлоФото: Сергей МОРКОВКИН

Раздельный сбор

Мусорная реформа изначально преподносилась, как благо для жителей области, а ее главной фишкой назывался раздельный сбор мусора. Пока его нет даже в проекте, но в «Биотехнологиях» уверены, что это ненадолго.

- Мы, конечно, обсуждали раздельный сбор, - говорит Альберт Скворцов. – Это может быть и сухой сбор, и разделение на фракции. А может быть, пора подумать о том, чтобы строить нормальные такие предприятия. К нам уже приезжали инвесторы, которые предлагали такие предприятия. И если ранее, когда мы пытались сделать регионального оператора по распоряжению прошлого губернатора Светланы Орловой, приезжали инвесторы, которые просили достаточно большую стоимость своих услуг для включения их в тариф. В этот раз они приехали, и сказали, что в этот они будут покрывать свои затраты не только тем, что продавать обработанный на фракции мусор, но свои затраты энергетические. В этом случае они даже не хотят говорить о том, чтобы включать эту работу в тариф. Это очень импонирует. В течение года мы уже об этом задумаемся.

Альберт Скворцов сообщил, что инвесторы представляют фирмы из Москвы и Ивановской области, переговоры с ними велись, когда его фирма «Перспектива» выиграла торги на право работать в зоне № 2. Напомним, в «Биотехнологии» известный менеджер Скворцов пришел в конце декабря прошлого года.

Сейчас же у регионального оператора работает перегрузочная станция на территории Тракторного завода. Жители округи, а также нового района Веризино, уже жалуются на неприятные запахи.

- Мы собираемся сделать другую мусороперегрузку, - сообщил Альберт Скворцов. – Сейчас она находится на территории Тракторного завода. В ближайшее время об этом задумаемся. Есть мусоросортировочная станция «УНР-17», переговоры с ней велись, но пока не договорились.

При этом Альберт Скорцов пояснил, участок под перегрузочную станцию может появиться, по сути, где угодно. Не обязательно это должен быть район у Мостостроя, как это предполагалось в новом генплане города Владимира. Главное, чтобы участок соответствовал нормам СанПИН. Татьяна Клименко добавило, что этот объект должен соответствовать требованиям логистики, и его могут построить где угодно в зоне № 2.

Кроме того, региональному оператору предстоит в ближайшее время провести конкурс среди мусорных перевозчиков. Вообще, его нужно было провести еще в прошлом году до заседания правления департамента цен и тарифов, так как вторая зона составляет более 30% мусорного рынка Владимирской области. Альберт Скворцов заявил, что он пройдет в течении ближайшего месяца. Сейчас же с компанией «Биотехнологии» во Владимире работает два подрядчика. Один из них – ООО «Чистый Владимир», другого Альберт Скворцов называть не стал. Однако 30 декабря прошлого года после заседания он же сообщил, что его компания «Перспектива» работает как перевозчик. Сейчас Альберт Скворцов заявил, что это другая фирма, но вероятно, что все таки речь идет именно о несостоявшемся региональном операторе. Кроме того, существует версия, что вывозом мусора во Владимире занимается компания «Простор». В Коврове, Вязниках и Гороховце работает один подрядчик, еще один подрядчик работает в Суздале и Камешково. Сейчас в распоряжении регионального оператора находится 24 машины.

ДОСЛОВНО

Между журналистами и директором департамента природопользования состоялся диалог, претендующий на звание самого информативного и эмоционально насыщенного в Новом году.

- Кто-то будет привлечен к ответственности?

- К ответственности будут привлечены те лица, в отношении которых будут выявлены факты нарушения законодательства.