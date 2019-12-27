2019-12-27T11:30:10+03:00
Общество

Альткотельная заморозит тарифы на тепло в новом году

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Депутаты Владимира на последнем в 2019 году заседании Совета согласовали переход города на новую модель рынка тепла с ценообразованием по принципу альтернативной котельной. Совместное обращение администрации города и местной энергетической компании направлено Минэнерго РФ.

Новая модель рынка тепла предусматривает выбор единой теплоснабжающей организации, ответственной за отопление и горячее водоснабжение по всему городу. Она предполагает установление единого справедливого тарифа на тепло вне зависимости от поставщика.

Благодаря ее внедрению цена на отопление будет заморожена на срок от 3 до 11 лет для 91% потребителей города. Переход к модели намечен во втором полугодии 2020 года, после согласования с федеральными министерствами и выпуском соответствующего постановления правительства России.

Как отметила глава города Ольга Деева, переходу Владимира к альткотельной предшествовала всесторонняя работа с комитетами горсовета, муниципалитетом и руководством региона.

Вице-мэр Сергей Литвинкин, информируя народных избранников о преимуществах внедрения новой модели рынка тепла в нашем городе, сказал: «В этом случае повысится ответственность единой теплоснабжающей организации за качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Будут работать утвержденные, обязательные к соблюдению стандарты качества, а это положительно скажется на качестве предоставляемых коммунальных услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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