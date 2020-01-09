Культура-2019 во Владимире: возрождение Детского музейного центра и золотой клад

Премьерный фейерверк

В этом году Владимирский областной театр драмы порадовал ценителей сразу несколькими премьерами. Новый театральный сезон открылся «Исповедью тенора» - историем о жизни народного артиста СССР, выдающегося тенора Владислава Пьявко, который играет в спектакле сам себя. На представлении по рассказам Василия Шукшина «Праздник был» зрители могут купить билеты на сцену и стать участниками постановки, над которой работал режиссер театра Владимир Кузнецов. Еще одна премьера минувшего года - «Маскарад» по Михаилу Лермонтову, а детей порадовал спектакль о Питере Пене. Впереди - дуэтный спектакль «Обмануть дьявола» с польской актрисой Камиллой Камински и актрисой нашего театра Ариадной Брунер по мотивам «Мастера и Маргариты», постановка по произведениям Даниила Гранина «Блокадная книга», моноспектакль «Айседора Дункан» с актрисой театра Валерией Емельяновой, а 5 июня, под финал 171-го сезона, покажут мюзикл «Собака на сене».

Скандал вокруг откровенной выставки

Запомнилась владимирцам выставка современного искусства «OUT. Наружу», ставшая, пожалуй, самой скандальной в истории города. Организаторы хотели показать то, что обычно скрыто: человеческой наготе, тайным фантазиям и откровенной сексуальности. Но во время открытия у входа собрались активисты с изображениями репродукций классических картин и надписями «Вот это искусство», а позднее неизвестные забросали вход на выставку презервативами с краской. Кроме того, сообщали, что одна из организаторов получала сообщения с угрозами. Но посмотреть июльскую выставку, представленную на подземном паркинге Северных торговых рядов, захотели многие.

Мамонтенка вернули в Палаты

В Палаты вернулся Детский музейный центр, который в прошлые годы убрали по настоянию экс-гендиректора музея Игоря Конышева. Главный герой экспозиции «Путешествие в каменный век – Мамонтенок – приехал обратно в марте из исторического музея. Впрочем, Детский центр преобразился: жилище древнего человека обновили, там теперь может поместиться целый класс, манекены убрали, а экспозицию предметы из археологической коллекции.

Пережил музей и другие изменения: комнату для редких книг отремонтировали, вместо комнаты игрушек из городов-побратимов появился читальный зал «под старину». Обновили и Дворцовый зал, пустовавший в последние годы. Мебель из него, вывезенную в Муромцево, вернули на свои места, а сам зал из бордового стал более радостным и светлым: белым с золотом.

Feduk во Владимире

Поп-звезда российского уровня - Feduk, работающий на стыке хип-хопа и хаус-рэпа, стал хедлайнером Дня города во Владимире. Его главный хит – «Розовое вино» -вышел несколько лет назад, но исполнитель не теряет популярности. Наверное, впервые в столицу региона приехал не артист, популярность которого в прошлом, а звезда сегодняшних дней.

Крупнейший клад монет в Центральной России от «черных копателей»

В минувшем году департаменту культуры администрации Владимирской области получил крупнейший клад в Центральной России. Незаконные археологи выкопали 1500 серебряных монет конца XIV века в Юрьев-Польском. «Черного археолога» нашли спустя три года после раскопок, когда часть найденных сокровищ он успел продать. Вернуть клад государству удалось благодаря новым законам, охраняющим археологические находки. После того, как обвиняемый показал силовикам, где он откопал клад, специалисты-археологи нашли там же еще порядка 500 монет. Черный копатель Олег Семенов заплатил штраф в 65 тысяч рублей, а монеты, стоящие не менее 3,5 миллионов рублей, отправились на выставку.

Древние артефакты под Суздалем

Для Владимирской области 2019 год оказался богат на археологические открытия. Археологи изучили четыре села Суздальского Ополья: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. Все села пережили монгольское нашествие, и продолжают существовать до сих пор. Часть находок относятся к XVI веку. Помимо обычных ножей, крестиков, пряслиц и женских браслетов, археологи нашли и ряд неожиданных предметов. Например, целую шпору XII века из Гнездилово, а значит, в селе жили не только крестьяне, но и люди, связанные с военным делом. В Глебовском удалось добраться до непотревоженных слоев X-XI веков, насыщенных раннекруговой керамикой, ашурфование помогло археологам добраться до слоев I тысячелетия нашей эры и найти лепную керамику глубочайшей древности.

«Новые имена» вновь прозвучали

Традиционно каждый год творческая школа «Новые имена» собирает в Суздале талантливых детей со всех уголков страны. За 26 лет здесь побывало около девяти тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из России и зарубежья. В 2019 году в Летней школе приняли участие более 350 ребят, 24 из которых представляли Владимирскую область. Занимались с ребятами выдающиеся ведущие педагоги из престижных учебных заведений страны и знаменитые артисты, а свои таланты ребята демонстрировали фестиваля прославленного пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева ALMA MATER.

Владимирские арт-объекты – самые популярные

Сразу два арт-объекта из Владимирской области вошли в ТОП-5 проектов Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей. Абсолютным лидером интернет-голосования с рейтингом 2590 голосов стал Лыковский шишак из Юрьев-Польского района Владимирской области. Энтузиасты решили установить в окрестностях села Лыково масштабную копию шлема Ярослава Всеволодовича. Сам артефакт был найден в окрестностях села Лыкова в зарослях орешника в 1808 году местными крестьянами, а сейчас находится в Оружейной палате. Трехметровый арт-объект установили в ноябре в центре села ,рядом с Покровским храмом. Еще один проект из Владимирской области — Вязниковский соловей – занял 4 место в голосовании, набрав почти полторы тысячи голосов. Его мстерский умелец предлагал установить в Вязниках, считающихся неофициальной песенной столицей России благодаря поэту-песеннику Алексею Фатьянову. Эту скульптуру установили перед железнодорожным вокзале в Вязниках.

Скифское золото во Владимире

Золотые украшения скифов и сарматов, которые привез во Владимиро-Суздальский музей-заповедник Ростовский областной краеведческий музей, - одна из самых ценных экспозиций нашей страны, в таком виде эта коллекция не была даже за границей, а экспонаты такого уровня и ценности представили в областном центре впервые. Среди коллекции несколько находок мирового уровня. В идеальном состоянии находятся царские украшения колчана для стрел с картинами из жизни древнегреческого героя Ахилла, чьи подвиги воспеты в эпической поэме Гомера «Илиада». Некоторые находки чудом уцелели после набегов «черных археологов» - те просто не нашли их во время набега на курган. Центр притяжения выставки – сокровища из захоронения сарматской царицы. Ее могильный курган был целым каменным домом с комнатами и коридором. Тяжелая золотая гривна, которую знатная особа носила на груди, сохранилась в единственном экземпляре: аналогов в мире нет. Кстати, выставка открыта до 18 февраля и на новогодних каникулах можно успеть полюбоваться сокровищами.