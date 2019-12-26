Владимирская область участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. О работе, проведённой за это время, рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» и АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

- Алексей Владимирович, уровень газификации региона напрямую связан с реализацией на территории Владимирской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Какой общий объем инвестиций Газпрома за это время и сколько всего объектов было построено в регионе в рамках Программы?

- Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Владимирской области с начала реализации Программы составили более 6 млрд рублей. За это время построено 52 межпоселковых газопровода общей протяженностью около тысячи километров. Более ста тысяч жителей региона улучшили свои бытовые условия. Газифицировано 160 населенных пунктов, к газу подключилось около 38,5 тыс. домовладений. Уровень газификации области на сегодняшний день составляет более 80 процентов.

- Тем не менее, для жителей еще многих населенных пунктов эта тема остается актуальной…

- Газификация продолжается. Это системная работа, строящаяся во взаимодействии с органами власти регионов, на той базе, которая уже наработана. В частности, в настоящий момент «Газпром» выполняет свои обязательства, которые закреплены в соглашении с администрацией области от 2016 года. На основе этих соглашений тогда была принята масштабная программа газификации региона до 2020 года и на последующие периоды.

Всего данным документом предусмотрено строительство газопроводов общей протяженностью около 710 км, что создает условия для газификации свыше 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах области. В основном – это сельские территории, которые с приходом газа получают стимул к развитию.

- Какие конкретно объекты газификации были построены в регионе за счет Программы Газпрома в прошлом году?

- В 2019 году во Владимирской области введены в эксплуатацию 4 межпоселковых газопровода в четырех районах области общей протяженностью около 95 км. Газифицированы 19 населенных пунктов в Меленковском, Судогодском, Кольчугинском, Петушинском районах. Всего возможность подключиться к газу обеспечена для жителей около 2 тыс. домовладений. Кроме того, на отопление природным газом в этих населенных пунктах переводится целый ряд социальных объектов: школы, детские сады, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, а также административные здания, здания коммерческих организаций, сельскохозяйственных предприятий.

- Что можно сказать о планах на 2020 год?

- Как я уже говорил, газификация – процесс непрерывный. В работе сейчас находятся 20 объектов разной степени готовности. Из них в стадии проектирования 10 межпоселковых газопроводов, в стройке - 3 объекта: во Вязниковском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Планируется начать строительство еще 6 объектов в Юрьев-Польском, Киржачском, Александровском, Селивановском районах.

- Что может помешать реализации этих планов?

- Есть ряд факторов, которые могут привести к снижению темпов газификации региона и даже к ее приостановке. В уже упомянутом соглашении «Газпрома» с областными властями обозначена и их зона ответственности. Это, прежде всего, исполнение регионом своих обязательств перед «Газпромом» по расчетам потребителей за газ, исполнение графика погашения просроченной задолженности, выполнение администрацией области своих текущих обязательств по подготовке потребителей к приему газа.

Важно понимать, что в программу газификации, финансируемую «Газпромом», включаются объекты с теми объемами потребления, которые в перспективе обеспечивают эффективность поставок газа. Другими словами, никто не будет прокладывать большую трубу туда, где ко времени ввода межпоселкового газопровода в эксплуатацию не будет распределительных сетей, не будут готовы к приему газа потребители.

- Как организована работа по подключению к сети в тех населенных пунктах, куда природный газ проведен ранее?

- Газовая компания, безусловно, заинтересована в большем количестве абонентов, полной загруженности уже построенных газопроводов, поэтому на уровне газораспределительной организации делается все возможное для ускорения процесса подключения новых потребителей там, где это допустимо по техническим условиям. В целях сокращения сроков подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Владимир» разработан и утвержден соответствующий алгоритм взаимодействия служб и подразделений компании по исполнению договоров с потребителями, что позволяет сократить сроки исполнения наших договорных обязательств. К примеру, на исполнение мероприятий по готовности сети газораспределения до границы участка заявителя при объеме потребления менее 42 куб. м/час приказом по Обществу установлен срок до 5 месяцев вместо девяти, предусмотренных законодательством.

- С приходом природного газа в дома жителей существенно улучшаются их жилищные условия, но газ при неправильном использовании может быть опасен. Какова в этой связи мера ответственности потребителей? Почему им необходимо заключать договоры на техническое обслуживание своего газового оборудования?

- Основными мерами по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в быту являются его регулярное техническое обслуживание, ремонт и замена, техническая диагностика, аварийное обслуживание. Эти услуги в соответствии с законом предоставляют специализированные организации, в том числе в полном объеме – АО «Газпром газораспределение Владимир». Для этого у компании есть достаточная материально-техническая база и квалифицированный персонал. Но мы, как и любая другая коммерческая организация, вправе оказывать данную услугу исключительно в рамках договоров с собственниками/владельцами внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Именно за ними законом закреплена обязанность по заключению таких договоров и возложена ответственность за его несоблюдение: за недопуск специалистов к проведению техобслуживания, за нарушения правил газовой безопасности.

КОНКРЕТНО

Планы строительства межпоселковых газопроводов во Владимирской области в 2020 году в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром»

Пусковые объекты:

во Вязниковском районе: «г. Вязники – д. Афанасьево – д. Воробьевка – д. Крутые – д. Паустово – д. Успенский Погост – д. Бородино – д. Митинская – д. Октябрьская»;

в Гусь-Хрустальном районе: «ГРС Уляхино – п. Якимец – д. Филатово - д. Купреево - п. Неверовский – п. Малюковский – д.Таланово – д. Шабаново– д. Долбино – д. Ново-Дурово - с. Тащилово - с. Черсево»;

в Кольчугинском районе: «д. Гольяж - д. Прокудино – с. Новое - с. Давыдовское - с. Ильинское - п. Золотуха - д. Красная Гора - д. Красный ручей - д. Обухово - с. Алексино - д. Малое Братцево – д. Большое Братцево с отводом на с. Большепетровское Юрьев-Польского района».

Планируется начало строительства:

в Юрьев-Польском районе: «с. Фроловское, д. Елох, с. Хвойный, с. Новое, с. Горки»;

в Киржачском районе: «г. Киржач – д. Полутино – д. Трохино – д. Акулово – д. Тельвяково – д. Новоселово» и газопровод «д. Ельцы – д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки»;

в Александровском районе: «д. Самарино – д. Бакино» и газопровод до с. Бакшеево – д. Лукьянцево;

в Селивановском районе: «с. Малышево – д. Николо-Ушна – д. Новое Бибеево – д. Кочергино – п. Первомайский – д. Ивановская».