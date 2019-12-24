Владимирцы в дождь покупают живые елки

Во Владимире ёлочные базары начали работать с 20 декабря. В связи с тем, что погода далеко не зимняя, торговцы новогодними красавицами придумывают разные способы заманить клиентов.

У «Новинки» ёлками торгует Дед Мороз

Роман стоит у бывшего кафе «Новинка». Он надел костюм Деда Мороза, чтобы напомнить жителям, что Новый год близко.

- В первый день люди даже внимание не обращали. Я даже растерялся сначала. Потом думаю, дай-ка я костюм Деда Мороза надену. Это сработало. Люди стали подходить спрашивать. А в выходные торговля пошла, несмотря на дождь, - рассказал Роман.

Владимирцы охотно покупают живые ели. Эта стоит 3000 р.Фото: Елена Масленникова

Малютку-ель можно купить от 500 рублей. Сосенки чуть дороже - от 800 р. Роман рассказывает, что первыми за новогодними красавицами идут пенсионеры.

- Они, видимо, привыкли все делать заранее. Бабушки больше еловые веточки берут, а дедули ёлочки метров до двух. Тут дед один пришел ко мне с мешком. Взял елку. Я ему в сетку упаковал, он ее в мешок засунул и сел в автобус, - рассказал Роман.

У Центрального парка - ёлочки в горшке

А вот у Александра, торгующего елями у Центрального парка, своя фишка. Он предлагает хвойные деревья в горшках. Все деревья выставлены в ряд, чтобы клиент сразу мог разглядеть именно свою.

У парка 850-летия ели и сосны можно приобрести в горшочкахФото: Елена Масленникова

- Ели и сосны у нас продаются с корневой системой. Они стоят в том грунте, в котором выросли. Это суглинок. Такое дерево не только новогодние праздники выстоит и не осыплется, его потом можно на лоджию поставить, а потом высадить. У нас большой спрос на такие елки. Срубленными тоже интересуются, конечно. Но у клиентов запросы разные, - поделился Александр.

Ели и сосны в горшках стоят от 2 тысяч рублей, срубленные можно выбрать от 1000 р. Есть совсем крохотульки - собранные ёлочки из веток на пенёчке. За них тоже придется отдать от 500 до 1000 рублей. Александр привозит своих красавиц из Ивановской области. В связи с далеко не зимней погодой, рубят понемногу.

-Я раньше брал елки в Пермском крае. Но вот в прошлом году они быстро осыпались. Потом я выяснил , что рубить их там начинают в середине ноября. Представляете? Я решил брать поближе, - рассказал Александр.

На улице Василисина - сосны по 500

На улице Василисина, возле 17 дома можно купить елочку или сосенку по хорошей цене. Максим завлекает горожан скидками. И ель, и сосенку у него можно выбрать и за 500 рублей. Да, может и не очень пушистые, но зато подешевле. - Я иду навстречу людям. Делаю скидки. Могу и под заказ привезти и доставку организовать. Я беру ёлки в местных питомниках: из Мелехово, Суздаля. Привожу понемногу. Я меня торговля пока не очень. Ходят, спрашивают, но покупают мало, - рассказал Максим. - Мне кажется,что погода все-таки влияет на настроение.

На ёлочном базаре на Василисина народ пока больше присматривается, нежели покупаетФото: Елена Масленникова

Торговцы живыми елями будут стоять до 31 числа включительно, до позднего вечера. Ёлочки, которые не продадутся, отвезут в храмы. Существует поверье,что хвойные деревья отгоняют нечистую силу, поэтому по обеим сторонам дороги, ведущей к церкви, выставляются ёлочки. Священнослужители договариваются с предпринимателями заранее.

На Василисина сосны стоят от 1000 р., но могут предложить и за 500 р.Фото: Елена Масленникова

КОНКРЕТНО

Адреса елочных базаров

- улица Батурина, у входа в городской Центральный парк культуры и отдыха;

- улица Василисина, в районе дома № 17;

- проспект Строителей, в районе дома № 10;

- проспект Строителей, в районе дома №25;

- проспект Ленина, в районе дома №43;

- улица Балакирева, в районе дома №25;

- улица Лескова, в районе дома №4;

- улица Безыменского, в районе дома №9;

- улица Безыменского, в районе дома №17;

- ул. 850-летия, между домами №6 и №7 (в районе подземного перехода);

- микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе.