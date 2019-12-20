Изменить жизнь города вместе

Сегодня без участия молодого фонда, работающего в Александрове второй год, не обходится практически ни одно значимое культурное и социальное мероприятие. При его поддержке в районе прошли фестивали, экологические и волонтерские акции, спортивные соревнования и другие интересные события, ведь главная задача фонда – поддержать инициативных жителей и помочь развитию социально-экологической среды в нашем городе и районе.

Елена Каниболоцкая, исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будушее»

Первые шаги

Благотворительный фонд «ЭкоЛайн-Будущее» создали по инициативе компании «ЭкоЛайн-Владимир».

- Выявить актуальные экологические и социальные проблемы территории и решить их вместе с жителями – это главная задача Фонда. Экологическое волонтерствои просвещение, поддержка и реализация проектов по раздельному сбору и формированию комфортной и современной социально-культурной среды в регионе – сегодня работа идет по всем этим направлениям. Но вы прекрасно понимаете, что прийти и «расшевелить» город с населением в 69 тысяч человек - это непросто. Но вот сейчас, в конце 2019 года, я с уверенностью могу сказать, что нам удалось сделать это. Местные сообщества идут в Фонд со своими инициативами, и мы поддерживаем социальные и экологические проекты активистов, - говорит исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будушее» Елена Каниболоцкая.

За год с небольшим уже прошло три конкурса социально-экологических проектов «ЭкоЛайн-Будущее», а финансовую поддержку для реализации своих идей получили 16 проектов, авторами которых стали образовательные и культурные учреждения, творческие коллективы, сотрудники социальной сферы, активные жители и волонтеры. В прошлом году бюджет конкурса составил 250 тысяч рублей, то в этом году он уже больше миллиона.

Эковолонтеры всегда готовы помочь городу

- Среди заявленных тем - экологические проекты, продвижение РСО, развитие городской среды, образования, научного и технического творчества, развитие спорта и здорового образа жизни. Поддержку получили проекты в области культуры и искусства и проекты, направленные на улучшение жизни социально не защищенных слоев населения. Все проекты-победители грантовых конкурсов сегодня реализованы, а это значит, что в Александровском районе проведено больше праздников, экологических марафонов, спортивных соревнований для детей и взрослых, творческие коллективы смогли реализовать свою мечту и приобрести заявленные по грантам оборудование и аппаратуру, привести в порядок некоторые объекты инфраструктуры в своих дворах. Мы поддержали тех, кто представил на конкурс реально реализуемые проекты, не ограниченные рамками только этого года. Фестивали, конкурсы, новые кружки, набранные благодаря поддержке нашего Фонда, будут жить и развиваться. На следующий год поддержим еще больше проектов. Фонд грантового конкурса увеличится в 2 раза, - рассказывает Елена Каниболоцкая.

Открытие детской площадки на Набережной у реки Серая

Фонд не просто оказывает финансовую поддержку активным юридическим и физическим лицам, подавшим заявки на гранты, но и учит проектировать грамотно. Организованные им семинары по проектированию: «Как разработать свой волонтерский проект" и «Социальное проектирование и грамотное использование существующих грантовых возможностей» помогли александровцам представить свои проекты профессиональному жюри и получить поддержку. В ноябре фонд «ЭкоЛайн-Будущее» провел очередную стратегическую сессию «От идей к реальным изменениям» с будущими участниками грантового конкурса, итогом которой стали дополнения к структуре конкурса и механизмам реализации проектов с учетом пожеланий участников.

Заботиться о природе с детства

Доступно рассказать малышам и школьникам о проблемах экологии и научить их по мере сил заботиться о природе. Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» активно внедряет в Александровском районе образовательный проект для школьников «Экологический компас», в рамках которого разработаны интерактивные занятия для проведения экоуроков с учащимися всех классов, проходят интерактивные экоуроки и лекции в школах. Участниками проекта уже стали 15 школ Александровского района, обучение прошли более 200 школьников, а 60 педагогов приняли участие в методических семинарах Фонда.

В реализации социального проекта - Экологический марафон «У природы есть друзья – это мы: и ты, и я» активное участие приняли дети

Впрочем, фонд не только учит детей заботиться о природе, но и сам активно занимается эковолонтерством. Общий бюджет, выделенный «ЭкоЛайн-Будущее» на направление «Экопросвещение и волонтерство» - почти полтора миллиона рублей. «ЭкоЛайн-десант», созданный фондом, буквально преобразил город. Волонтеры, которых он объединил, убирают скверы и леса, сажают цветы и деревья. Они очистили от мусора берега Дичковского озера, высадили «Аллею дружбы поколений», заложили «Аллею ветеранов» на набережной реки Серой, провели озеленение улицы Базунова, высадили липовые аллеи на улице Королева и территории Ледового дворца.

- Сводки с фронтов «ЭкоЛайн-Десанта» - это пестрая лента добрых дел на благо города. За год в Александрове посадили 251 саженец деревьев и кустарников. В экологических акциях приняли участие 278 волонтеров. Фонд очень благодарен администрации Александровского района, школам, колледжу за содействие в этой работе, - говорит исполнительный директор фонда.

На экофестивале у детей было море развлечений

Вместе решать проблемы

Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» отзывается на просьбы активистов и общественников, оказывает поддержку администрации Александровского района и общественным организациям, проводящим масштабные спортивные и культурные мероприятия. При их поддержке прошли спортивные соревнования по русскому рукопашному бою и комплексному единоборству, открытое первенство по самбо Александровского района, два года подряд Фонд оказывает поддержку в проведении фестиваля «Русский витязь». «ЭкоЛайн-Будущее» охотно откликнулся на просьбу администрации района помочь в оформлении подарков ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям жителей. Благодаря помощи фонда реставрируются культурные учреждения, благоустраиваются улицы, обновляются детские площадки.

- Бюджет направления «Поддержка проектов муниципалитетов, спорт соревнований и культурных мероприятий» в 2019 году составил – 8 961 470 руб. А если говорить об объеме финансирования всех направлений деятельности фонда в Александровском районе за период сентябрь 2018 – ноябрь 2019 года, то речь идет о вложении около 20 млн. рублей.

В минилаборатории маленькие ученые изучают окружающую среду

Не забывают сотрудники фонда и о здоровье людей. Второй год фонд «ЭкоЛайн-Будущее» и ООО«ЭкоЛайн-Владимир» проводят бесплатное медицинское обследование жителей деревень Машково и Наумово. Они прошли обследование, а также побывали на приеме у терапевта и узких специалистов.

- На каждого, кто проходил обследование, заведена медицинская карточка для отслеживания динамики состояния здоровья. Проведено 3 медицинских осмотра, обследование прошли 274 человек. По результатам обследования картина заболеваний соответствует возрастным особенностям пришедших на обследование жителей, серьезных патологий не выявлено. На эту работу потрачено 810 тысяч рублей, - рассказывает Елена Каниболоцкая.

Движение вперед

Сотрудники фонда признаются: уходящий год был продуктивным, но на следующий у них тоже большие планы, например, установить минимум пять современных детских площадок - таких, как на набережной.

Нам очень важна помощь жителей города, хотим посоветоваться с жителями, где ставить лучше. В январе мы запускаем голосование, и просим всех жителей подсказать, в каком районе города предпочтительнее ставить игровые комплексы. Мы рады, что сегодня александровцы доверяют Фонду. Если два года назад нас не знали, то сегодня к нам идут со своими идеями, проектами. Мы все чаще слышим о себе отзывы, как о надежном партнере, выполняющем все взятые на себя обязательства. Это приятно, - признается Елена Каниболоцкая. – Надеюсь, что вместе мы сможем реализовать все планы и воплотить мечты в жизнь.