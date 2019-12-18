Детские улыбки, искренние объятия и селфи с главой региона: во Владимире прошла Губернаторская ёлка

18 декабря в Областном дворце культуры и искусства прошла первая в этом году Губернаторская елка. На главный детский праздник года, который будет идти три дня подряд, областная администрация пригласила 1487 школьников и дошколят. Сегодня приехали 400 ребятишек в возрасте от 5 до 11 лет. Это детки, которые остались без попечения родителей, из малообеспеченных семей, дети военнослужащих и ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Из каждого муниципалитета приехали по 15 детей. И только из Владимира группа была побольше - 25 ребят.

- Самый крупный населенный пункт, поэтому и детишек больше, - отметила председатель комитета по социальной политике Елена Янина.- Вы знаете, на Губернаторскую ёлку мечтает попасть гораздо больше детей.

Дети выстроились в очередь, чтобы сделать селфи с губернаторомФото: Администрация Владимирской области

И учителя, и представители муниципалитетов, сопровождающие ребят, это подтвердили.

- У нас дети приезжают после Губернаторской елки под большим впечатлением, делятся рассказами с другими ребятами, а те рассказывают родителям, которые потом звонят нам в управление образования и спрашивают, как попасть на это мероприятие. Поэтому мы каждый год берем тех деток, которые еще не были на этом новогоднем представлении. В этом году мы привезли 15 детей, в прошлом -13, в позапрошлом - 10, - рассказала Ольга Нагучева, сотрудник управления образования Селивановского района.

Новогодние хороводы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, интерактивные игры со Снеговиком, спортивные состязания - все гости праздника с удовольствием участвовали в развлекательной программе. Но главной персоной на мероприятии, которая вызвала неподдельный интерес у детей и их родителей, оказался Губернатор Владимир Сипягин. Дети окружили его со всех сторон, чтобы познакомиться, пожать руку и сделать селфи. И Владимир Сипягин уделил внимание каждому маленькому гостю. Сложно сосчитать, сколько малышей он взял на руки или приобнял, и сколько фотографий было сделано. Некоторые ребята даже немного опоздали на спектакль «Аленький цветочек», потому что сфотографироваться с Губернатором хотел каждый из них. Очевидно одно - популярность в социальных сетях главе региона обеспечена надолго.

На губернаторскую елку приехали 400 детей со всего регионаФото: Администрация Владимирской области

- Наша Владимирская земля очень древняя. Здесь много загадок, легенд. Каждый день можно делать какие-нибудь новые открытия. И я желаю вам стать первооткрывателями. Учитесь, развивайтесь, занимайтесь творчеством и спортом. И мечтайте! Пусть ваши мечты исполнятся. А мы, взрослые, будем верить в вас! - поздравил глава региона всех собравшихся в зале ребят.