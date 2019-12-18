В 2020 году во Владимирской области построят 37 фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию

В 2020 году во Владимирской области введут в эксплуатацию 37 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию. Строительство предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около 400 млн рублей.

Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в населённых пунктах, где существующие ФАПы признаны ветхими или аварийными. Новые ФАПы будут оснащены медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, – автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, фонендоскопом, анализаторами уровней сахара и холестерина и многим другим.

Больше всего современных ФАПов появится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах – по пять в каждом из них. В частности, медпункты будут построены в деревнях Икшево, Демидово, Долбино, селе Тащилово и посёлке Тасинский Бор Гусь-Хрустального района, в деревнях Иваново, Панфилово, Пахомово, селе Марково и посёлке Сушнёво-1 Петушинского района, в сёлах Каменка, Кучки, Сорогужино, Сосновый Бор и Хвойное Юрьев-Польского района. В посёлке им. Воровского Судогодского района запланировано строительство амбулатории.

Напомним, что в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» во Владимирской области завершается строительство 20 ФАПов и одной амбулатории. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 265 млн рублей.

Всего на территории Владимирской области находится 316 ФАПов. До конца 2024 года все они будут приведены в порядок. На месте ветхих и аварийных медпунктов возведут новые, в остальных объектах здравоохранения пройдут текущие и капитальные ремонты.