2019-12-18T15:03:22+03:00
Общество

Создай себе новогоднее настроение: волонтеры МТС приглашают детей с родителями на уникальный мастер-класс

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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Всероссийский волонтерский проект МТС «Культурный код» приглашает детей и родителей на бесплатный мастер-класс по изготовлению деревянного оконного кружева по старинной технологии аргуновской резьбы. Такими узорами фасады домов украшали исключительно во Владимирской области – и сегодня, чтобы сохранить ценное ремесло для потомков, волонтеры и мастера готовы делиться умениями и передавать его детям и взрослым из рук в руки.

Резные цветы, листья, птицы и деревянные узоры на окнах, которые воплощают в себе глаза дома и исконно русскую душу, сегодня можно встретить во Владимирской области, благодаря двум мастерам по аргуновской резьбе – Александру Новикову и Михаилу Гашину. Они реставрируют и воссоздают наличники по старинным фотографиям и архивным изображениям, работая в мастерских при частном музее наличника в городе Киржач. 19 декабря мастера получат в подарок профессиональное токарное оборудование и наборы стамесок от волонтеров МТС в рамках проекта по сохранению древних ремесел «Культурный код». Тогда же состоится и мастер-класс по аргуновской резьбе для детей и их родителей. Посетить занятие могут все желающие бесплатно в музее наличников в 14:00 по адресу: город Киржач, улица Гагарина, 34.

А чтобы участники могли не только научиться основам резьбы, но и увидеть красоту наличников, узнать, какие смыслы и значение вкладывали древние мастера в свои деревянные узоры, в музее пройдет также бесплатная познавательная экскурсия.

- До начала XX века аргуновской резьбой были оформлены почти все дома в центре Киржача, придавая им праздничный вид. Резьба отличалась необыкновенным разнообразием рисунков. В деревянном декоре можно увидеть древние языческие символы солнца и урожая, берегинь и оберегов, добрых домовых и диковинных птиц с человеческими лицами, драконов и русалок. К сожалению, сегодня мастерством аргуновской резьбы владеют всего два жителя нашей области. Поэтому волонтеры МТС считают важным развивать и сохранять культурное наследие, помогать таким мастерам и привлекать внимание к уникальности аргуновской резьбы, чтобы технология была унаследована и сохранена следующими поколениями, - прокомментировал Владимир Орлов, директор МТС во Владимире.

О проекте «Культурный код»

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных

С начала проекта в 2018 году в проекте приняло участие более 45 регионов страны. Волонтеры МТС, при поддержке местных жителей, уже организовали зону отдыха в старейшем в России калининградском зоопарке, восстановили сад семьи Цветаевых в Тарусе, реконструировали историческую крокетную площадку в Липецке, установили детскую площадку в Астрахани и детский воркаут в Волгограде, помогли единственному в мире «Арктическому театру» в Мурманске, выполнили архитектурную подсветку сторожевой башни в Чечне, сделали новую зону отдыха в заповеднике «Эрзи» в Ингушетии, и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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