Выполнение нацпроектов "Образорвание" и "Здравоохранение" губернатор держит под особым контролем

16 декабря Владимир Сипягин провёл заседание президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области. В мероприятии приняли участие заместители главы региона, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов и федеральный инспектор Игорь Кацай. Были рассмотрены проблемные вопросы и подведены промежуточные итоги реализации в регионе национальных проектов по состоянию на декабрь 2019 года.

«Окончательные итоги мы подведём в январе 2020 года. А пока рассмотрим проблемные моменты, обсудим пути их решения, чтобы за оставшиеся две недели всё доделать, выполнить задачи, поставленные Президентом и Правительством», – обратился к присутствующим глава региона.

Ольга БеляеваФото: Администрация Владимирской области

Первой на повестке дня оказалась камешковская школа на 675 мест (заказчик – администрация Камешковского района). Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году, но часть работ должна быть выполнена в этом. Начало строительства учебного заведения затянулось из-за расторжения контракта с подрядчиком. В настоящее время заключен новый контракт, работы на объекте начаты 3 декабря. По заверению директора департамента образования Ольги Беляевой, площадка под школу будет готова уже к концу текущего года, и выделенные на эти цели федеральные средства будут освоены в полном объёме.

Опасения вызывала и школа в Кольчугино. Однако совместными усилиями, благодаря слаженной работе администраций Владимирской области и Кольчугинского района и подрядной организации, работы на объекте удалось завершить в установленные сроки. Уже получены документы на ввод в эксплуатацию. Свои двери новая школа на 550 мест распахнёт в начале будущего года.

В ближайшее время откроются детские сады в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. Первое дошкольное учреждение полностью построено и укомплектовано, готовность второго объекта составляет 90 процентов. На сегодняшний день там ведутся внутренние работы. Благодаря этим детсадам в районе будет полностью ликвидирован дефицит ясельных мест.

Отдельно участники заседания остановились на реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», который находится у Губернатора под особым контролем. Прежде всего речь идёт о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв, до 21 декабря всего будет сдано 11 ФАПов. Оставшиеся 9 объектов планируется открыть до конца декабря.

«Важно, чтобы всё было сдано вовремя и без нареканий. Хочу знать ситуацию по каждому медпункту. Из-за недобросовестных подрядчиков не должны страдать жители, мы не можем оставить их без доступной первичной медико-санитарной помощи», – поставил задачу Владимир Сипягин.

Алексей МозалевФото: Администрация Владимирской области

Большие средства из федерального и областного бюджетов выделяются на оборудование для медицинских учреждений. Однако, как показывает статистика, его поставка идёт довольно низкими темпами, план выполнен на 79 процентов.

«В этом нужно срочно разбираться. Подготовьте справку по всем оставшимся больницам: какое, сколько и когда должно быть поставлено оборудование. И тогда по графику отследим, где сроки срываются, и с кого надо спрашивать», – заключил Губернатор.

На заседание также был проанализирован ход реализации нацпроектов в сферах социальной защиты населения, производительности труда, ЖКХ, экологии и дорожного хозяйства. В целом работа по этим направлениям идёт в соответствии с графиком и в установленные сроки.