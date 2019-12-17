В 2019 году служба занятости населения помогла устроиться на работу более чем 25 тысячам жителей Владимирской области

17 декабря в пресс-центре администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция директора департамента по труду и занятости населения Андрея Григорьева. Общение с журналистами было посвящено реализации в нашем регионе национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости», а также предварительным итогам работы этого органа исполнительной власти в уходящем году.

«Ситуация на рынке труда Владимирской области в 2019 году остаётся контролируемой. Уровень безработицы в среднем за этот год прогнозируется на уровне 4,2 процента против 4,7 процента в 2018 году. На 16 декабря в центрах занятости населения состоит на учёте 6377 безработных граждан, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее. Уровень официальной безработицы остался на таком же уровне, как в 2018 году – 0,9 процента экономически активного населения», – сообщил Андрей Григорьев, отметив, что в регионе обеспечена своевременная выплата пособий по безработице.

Глава департамента отметил, что во Владимирской области увеличивается потребность предприятий в работниках. На 16 декабря центры занятости населения располагали сведениями о 18,8 тысячи вакансий, что на 21,7 процента больше, чем годом ранее.

Реализация прав граждан на защиту от безработицы осуществляется через выполнение государственной программы «Содействие занятости населения Владимирской области». В её рамках с начала года оказано содействие в трудоустройстве более чем 25 тысячам граждан, организовано участие более чем 1,7 тысячи человек в оплачиваемых общественных работах, услуги по профориентации получили 30,8 тысячи наших земляков. Кроме того, профессиональное обучение и дополнительное профобразование по программе прошли почти 2 тысячи безработных граждан, а также более 200 женщин в период их отпуска по уходу за ребёнком и свыше 120 пенсионеров. Во время летних каникул около 4 тысяч подростков были устроены на временные работы. Уровень трудоустройства ищущих работу граждан в нашем регионе составляет 66,5 процента.

Большое внимание во Владимирской области уделяется трудоустройству граждан с инвалидностью. В настоящее время в регионе проживает около 31,6 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из них работает более 10 тысяч человек. В этом году в службу занятости за содействием в поиске работы обратились более 1600 инвалидов, 940 из них трудоустроено.

Андрей Григорьев отдельно остановился на реализации в регионе национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» на профессиональное обучение и дополнительное профобразование направлены почти 700 граждан предпенсионного возраста (из них 600 человек – это работники предприятий). На эти цели направлено более 34 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Обучение велось по 97 профессиям как на базе образовательного подразделения Завода имени В.А. Дегтярёва, так и в образовательных организациях среднего и высшего профобразования нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Твери, Самары, Челябинска и Нижнего Новгорода.

В этом году в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на переподготовку, повышение квалификации направлены около 1000 работников предприятий-участников проекта при плане в 500 человек. На эти цели выделено свыше 31 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В проекте приняло участие 14 предприятий. Обучение осуществлялось по 101 профессии.