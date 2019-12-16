Роботы могут избавить город от гололеда и даже будут посыпать дороги песком

Роботы очистят дороги от гололеда и станут посыпать дороги песком, по городу люди будут ездить на беспилотном такси, а выращивать овощи начнут в специальных теплицах, управляя процессами со смартфона. Так видят дети умный Владимир. Школьники представили своих роботов-помощников на творческо-благотворительном проекте МТС «Поколение М» в «Кванториуме-33».

Искусственный интеллект должен помогать людям решать ежедневные городские проблемы, считают юные изобретатели. Поезд-беспилотник, умный кран, умная гидропоника и компьютеризированные машины - все это ребята сделали своими руками и показали на конкурсе МТС «Поколение М». Принять участие мог любой ребенок от 9 до 14 лет. Для этого нужно было подать заявку в электронной форме, собрать из любых материалов движущуюся модель и продемонстрировать ее возможности. Все победители получили дипломы и большие наборы для конструирования Lego Mindstorms.

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Ученик 31-й школы, шестиклассник Денис Хомяков, продемонстрировал, что поезд может ездить без машиниста. С помощью ультразвуковых датчиков состав определяет препятствие на своем пути и автоматически останавливается в случае опасности. Пока скорость такого поезда невысока, но Денис прописал алгоритм. Свой беспилотник есть и у Александра Сергеенко из 37-й школы: такси, за рулем которого… искусственный интеллект. Машина полностью подчинена программным алгоритмам компьютера и умеет распознавать дорожные знаки, а в будущем научится практически мгновенно останавливаться, если на дорогу внезапно выбежит человек. Водители -"автопилоты" - один из самых актуальных трендов в мире высоких технологий, а юный изобретатель размышляет, как они могут сделать дороги Владимира безопасными и свести количество аварий к нулю.

- В автомобиль внедряется чип, который содержит программу, - рассказывает Александр. - Такси, по сути, превращается в компьютер, а человеческий фактор отпадает. Люди ведь не всегда ездят по правилам, имеют свойство уставать, ошибаться. У робота таких проблем нет, он безопасен с точки зрения соблюдения ПДД.

А ученик 16-й школы Глеб Чивилев разработал систему автополива для выращивания растений при минимальном участии человека. Механизм настолько велик, что привезти его целиком школьник не смог. А потому часть презентации записал на видео.

- Здесь есть программный блок, датчики, которые считывают температуру, уровень влажности, - объясняет Глеб. - Система сама понимает, когда нужно полить растения, и активируется. Специальная фитолента ускоряет фотосинтез – это способствует росту растений. Можно добавить опцию, чтобы система поливала растения по расписанию.

Своих роботов юные инженеры «защищают», как серьезный дипломный проект. В итоге победителем был признан Владимир Вяткин из 36-й школы, ученик 7-го класса с физико-математическим уклоном. Его робот — уборочная система для «Центрального парка культуры и отдыха» — покорил жюри.

- Это автономная система для ухода за парком, -говорит Владимир Вяткин. - У робота сменные модули: он может чистить снег, посыпать тротуар песком, осенью - собирать листья, летом - мыть дорожки. Зимой люди поскальзываются на дорогах, это может привести к серьезным травмам. Поэтому я решил, что городу нужен помощник, это подтолкнуло меня на создание робота. Модель должна быть водонепроницаема и ударопрочна, и с помощью датчиков мой робот «понимает», когда закончился песок и нужно съездить забрать новую партию, чтобы продолжить посыпать дорожки.

Все работы, которые школьники презентовали на региональном этапе «Поколения М», автоматически переходят на федеральный и продолжат борьбу за победу. Приз серьезный - автор лучшего робота пройдет стажировку в одной из ведущих робототехнических школ страны.

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«Во Владимире конкурс «Робостанция Поколения М» проходил впервые, но в нашем регионе много талантливых школьников, увлеченных робототехнологиями – большинство занимаются на базе «Кванториума-33». Несмотря на свой юный возраст, дети уже задумываются о вопросах экологии и комфорта окружающей среды, экономичного распределения ресурсов и обеспечения безопасности. У нас подрастает умное и одаренное «цифровое поколение» - отрадно, что творческий проект МТС «Поколение М» имеет к этому прямое отношение», - прокомментировал Владимир Орлов, директор МТС во Владимире.

В итоге жюри определили 3 лучших работы, которые стали победителями регионального этапа в категории 9-14 лет.

1 место – Владимир Вяткин (противогололедный робот)

2 место – Григорий Лебедев (автоматизация складской логистики)

3 место – Владимир Петров (умный кран).