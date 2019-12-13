2019-12-13T14:47:36+03:00
Общество

"От оказания услуг к решению проблем" - коллективный офис #ЗанятостьМАМ открыт во Владимирской области

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..Фото: Администрация Владимирской области
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12 декабря во Владимирской области на базе 17 Центров занятости населения региона областной департамент по труду и занятости населения открыл Коллективный офис #ЗанятостьМАМ для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Более 200 молодых женщин региона приняли участие в работе Коллективных офисов, большинство из которых состоит на учёте в службе занятости в качестве безработных. На первом занятии специалисты по трудоустройству, профконсультанты и психологи центров занятости провели опрос на предмет готовности женщин приступить к работе и проблем, препятствующих их трудоустройству и финансовому благополучию.

Опрос показал, что многие молодые мамы нуждаются в повышении имеющейся у них профессиональной квалификации или в получении новой, востребованной на рынке труда профессии, которая позволяет использовать гибкий график работы: компьютерный дизайн, мастер маникюра, повар, швея, парикмахер. Многие из участниц опроса заинтересованы в открытии собственного дела. Специалисты центров занятости населения рассказали женщинам о возможности пройти бесплатное обучение или повысить квалификацию по направлению службы занятости, а также получить субсидию на открытие бизнеса (в 2019 году она составляла 100 тысяч рублей).

Более 80 женщин приняли участие в тренингах по приобретению навыков эффективного поиска работы и планирования дальнейшей карьеры: «Мама – перезагрузка», «Как совместить семью и карьеру», «Повысь свою квалификацию» и «Успешное собеседование с работодателем».

В работе Коллективного офиса #ЗанятостьМАМ приняли участие руководители и специалисты учреждений социальной сферы региона, отделений Управления Пенсионного фонда России по Владимирской области, «Бизнес-инкубатора», налоговой инспекции, общественных организаций. Женщины в формате «единого окна» узнали о льготах, выплатах, изменениях в законодательстве, участии в специальных программах.

За 11 месяцев текущего года более 200 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости. На эти цели было направлено 1,9 млн рублей из областного бюджета.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» во Владимирской области будет направлено на обучение более 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, или имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях. На это предусмотрено более 18 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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