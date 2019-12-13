Кетогенная диета как метод лечения эпилепсии у детей

В Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого высококвалифицированные врачи использует все современные методы при лечении эпилепсии: лекарственный метод, хирургический метод, альтернативный метод лечения (кетогенная диета).

Популярная сегодня кетогенная диета в клинике применяется для лечения детей с фармакорезистентной формой эпелипсии (когда лекарственная терапия неэффективна для пациентов) и с синдромом дефицита транспортера глюкозы 1 типа (GLUT-1), подтвержеденным генетическим исследованием. В Центре накоплен значительный положительный опыт применения кетогенной диеты при лечении пациентов с этим видом мутации.

Кетогенная диета – это индивидуально рассчитанная и строго контролируемая диета с высоким содержанием жиров и ограничением белков и углеводов в соотношении 4 : 1. В Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого этот метод лечения применяется с января 2002 года.

Поскольку кетогенная диета имеет ряд противопоказаний, индивидуальный подбор коллоража должен проходить под строгим наблюдением врачей в стационаре. «Ребенок должен быть подготовлен к этой диете, должны быть показания. Врачи нашего отделения строго контролируют уровень кетонов в крови пациентов, функционирование печени, почек, поджелудочной железы, обучают мам особенностям приготовления пищи при этом методе лечения эпилепсии. Обычно это занимает 10 дней стационарного лечения, а затем, если ребенок хорошо переносит кетогенную диету, она может быть использована в домашних условиях», – рассказывает заведующая психоневрологическим отделением № 1, кандидат медицинских наук Каринэ Вартановна Осипова.

Для детей, проходящих лечение эпилепсии кетогенной диетой, в отделении есть отдельное помещение. «Мы сделали отдельную кухню, где мамы под руководством наших специалистов готовят пищу для своих детей. Также у нас отдельные палаты, в которых лежат эти пациенты. Все это сделано для того, чтобы кетогенная диета не нарушалась, а мамы и их дети чувствовали себя максимально комфортно», – поясняет К.В. Осипова.

В дальнейшем примерно 4 раза в год ребенок должен быть обследован. У многих детей диета будет применяться на протяжении всей жизни, но пропорции жиров, углеводов и белков будут корректироваться врачами в зависимости от роста и массы тела ребенка.

Механизм действия кетогенной диеты можно описать следующим образом: в организме ребенка вырабатываются кетоновые тела, которые запускают серию биохимических процессов, воздействют на эпилептогенный очаг в мозге и подавляют судорожные приступы.

Стойкая ремиссия (отсутствие приступов) при кетогенной диете наблюдается у 25% пациентов, у 92% детей – восстанавливаются и улучшаются когнитивные функции.