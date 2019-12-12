Задайте свой вопрос технологу «Барни»!

У Барни нет секретов! Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова отвечает на вопросы читателей сайта «КП Владимир». Если у вас возник вопрос об ингредиентах в мягких бисквитах «Медвежонок Барни» или процессе производства этого любимого детьми продукта, отправляйте их по адресу promo@fdmedia.ru или в комментариях под этим материалом.

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