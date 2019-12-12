2019-12-12T11:51:43+03:00
Общество

Подари «Новогоднее чудо» малышам из детского дома!

Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда»-Владимир» проводит акцию «Новогоднее чудо». Рождество и Новый год - время дарить радость и делать добрые дела. И что может быть лучше, чем подарить частичку тепла своей души малышам, которые живут в детском доме.

Мы начинаем сбор подарков для Кольчугинского дома-интерната, где живут дети с особенностями развития. Приносите в редакцию всё, что может порадовать детей в Новый год. Подарки можно принести с 10 по 19 декабря. 20 декабря мы отвезем все подарки от наших читателей в дом-интернат и вручим ребятишкам.

Будем благодарны, дорогие читатели, за ваше участие!

Подарки можно приносить в редакцию по адресу: Владимир, проспект Ленина, 48, каб. 3, с 9.00 до 17.00. Справки по тел. (4922) 44-11-10.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
31 декабря во Владимирской области будет выходным днем
В Муромском районе при пожаре погиб мужчина, другой с ожогами отправлен в больницу
«Ростелеком» обеспечил 23 объекта РТРС во Владимирской области высокоскоростным интернетом
Муромлянин украл женскую сумку с деньгами
За пропаганду территоризма иностранец получил больше 9 лет тюрьмы
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
В ночь на пятницу, 13-е, на Пекинке у «Тандема» ограничат движение
Во Владимире сгорел трехквартирный дом: пятеро человек, включая ребенка, выбрались самостоятельно
Владимирец упал в котлован, оставленный строителями, и погиб
Кандидатуру врио вице-губернатора Александра Байера в ЗС Владимирской области будут согласовывать в следующем году
Законодательное собрание Владимирской области согласовало кандидатуру вице-губернатора Игоря Моховикова
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»
Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке