Владимирская область - в числе лучших в России по реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни"

Владимирская область названа в числе лучших регионов страны по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Об этом сообщили на заседании коллегии Министерства спорта России, которое проходило 11 декабря. Напомним, что главными направлениями федпроекта «Спорт – норма жизни» являются развитие массового спорта, подготовка спортивного резерва и строительство спортивных объектов в регионах.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков, руководители региональных министерств и департаментов спорта. Владимирскую область представлял директор департамента по физической культуре и спорту областной администрации Алексей Сипач.

Основными вопросами встречи стали предварительные итоги работы Минспорта России в 2019 году, а также проект единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2020 год.