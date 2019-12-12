2019-12-12T10:18:15+03:00
Общество

Владимирская область - в числе лучших в России по реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни"

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирская область названа в числе лучших регионов страны по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Об этом сообщили на заседании коллегии Министерства спорта России, которое проходило 11 декабря. Напомним, что главными направлениями федпроекта «Спорт – норма жизни» являются развитие массового спорта, подготовка спортивного резерва и строительство спортивных объектов в регионах.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков, руководители региональных министерств и департаментов спорта. Владимирскую область представлял директор департамента по физической культуре и спорту областной администрации Алексей Сипач.

Основными вопросами встречи стали предварительные итоги работы Минспорта России в 2019 году, а также проект единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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