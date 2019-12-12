На интернет-портале администрации Владимирской области появился социальный калькулятор

На официальном интернет-портале администрации Владимирской области avo.ru размещён баннер с активной ссылкой на сайт Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) egisso.ru/site/social_calculator.

Этот сервис призван помочь гражданам получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, об органах или организациях, предоставляющих ту или иную меру поддержки, о нормативных актах, которыми регламентируется её предоставление.

ЕГИССО разработана по поручению Президента России Владимира Путина, который подчеркнул важность обеспечения максимальной открытости и доступности информации для граждан о мерах социальной поддержки, в том числе об основаниях, порядках и сроках их предоставления. В настоящее время в России насчитывается более 380 видов мер социальной поддержки, в том числе 44 вида на федеральном уровне и 343 – на региональном и муниципальном уровнях. При этом действует более 30 тыс. вариантов их предоставления.

Важной задачей, поставленной перед информационной системой, является обеспечение возможности применения принципов адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. Кроме того, ЕГИССО позволит проводить аналитику по интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства.