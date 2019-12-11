Госжилиснпекция помогла вернуть жителям Владимирской области более 12 миллионов рублей, незаконно начисленных за жилищно-коммунальные услуги

10 декабря в администрации области состоялась пресс-конференция главного жилищного инспектора региона, руководителя государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Елены Андреевой, на которой были подведены итоги работы надзорного органа в уходящем году.

Елена Андреева напомнила журналистам, что основными функциями инспекции является лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД) и контрольно-надзорная функция за качеством работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

На 1 декабря 2019 года в области лицензию на право управления домами имеют 229 управляющих организаций. Из них фактически деятельность по управлению МКД осуществляет 157 организаций. В 2019 году лицензии получили 8 организаций.

Руководитель ГЖИ сообщила, что в 2019 году по итогам рассмотрения обращений граждан и после проведения проверок по предписаниям инспекции управляющие и ресурсоснабжающие организации произвели жителям области возврат незаконно начисленных средств за жилищно-коммунальные услуги в общей сумме 12,1 млн рублей.

На сегодняшний день в инспекции созданы все условия, обеспечивающие максимальную открытость и прозрачность работы надзорного органа, информированность граждан о полномочиях органа и результатах рассмотрения их обращений. Для этого активно используется размещение на официальном сайте новостных материалов о решении насущных проблем граждан, ведётся рубрика «Часто задаваемые вопросы» и интерактивный форум «Вопрос-ответ». В ежемесячном режиме начальник ГЖИ проводит выездные встречи с жителями разных муниципальных образований региона.

Кроме того, в госинспекции работает горячая линия: 8 (4922) 32-60-13; 8 915-757-39-38, - на которую жители области могут обратиться по вопросам качества предоставления услуги по отоплению. Как отметила Елена Андреева, в этом году жалоб на проблемы с отоплением поступило на 11 процентов меньше, чем годом ранее.