2019-12-11T10:13:39+03:00
Общество

Во Владимирской области утверждён порядок предоставления 2-миллионных выплат городским врачам первичного звена

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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Постановлением Губернатора Владимира Сипягина утверждён порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в 2020 году в размере 2 млн рублей городским врачам первичного звена.

Напомним, со следующего года врачи при трудоустройстве в государственные медицинские организации городских населённых пунктов Владимирской области с населением свыше 50 тысяч человек, где не действует программа «Земский доктор», будут получать единовременную компенсацию в размере 2 млн рублей.

Утверждённый порядок детализировал условия предоставления выплат. Для этого медработнику необходимо отработать не менее 10 лет со дня заключения трудового договора с медицинской организацией. В случае нарушения условий договора врач вынужден будет возвратить в областной бюджет часть единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному времени.

Новая мера соцподдержки будет предоставляться участковым врачам-терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики (семейным врачам) в возрасте до 50 лет. Компенсационную выплату также могут получить врачи, переехавшие во Владимирскую область из других регионов при условии отсутствия предыдущей работы во Владимирской области не менее двух лет по месту основной работы, или перешедшие из медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, частной системы здравоохранения, расположенных во Владимирской области, при условии работы в них не менее двух лет по месту основной работы.

Данная мера социальной поддержки пока будет действовать в течение 2020 года. Она нацелена на привлечение в первичное звено перспективных врачей особо востребованных специальностей и укрепление кадрового потенциала региональной системы здравоохранения.

Во Владимирской области также действуют меры социальной поддержки медиков, работающих в сельской местности и в малых городах, – программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала 2019 года они помогли привлечь в систему здравоохранения 32 врача и 18 фельдшеров. До конца года в рамках этих программ смогут трудоустроиться ещё несколько специалистов – 4 врача и 6 медицинских работников среднего звена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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